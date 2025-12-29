4 Comments

Las negociaciones están completamente rotas. Este 29 de diciembre equipo de Gobierno y Policía Local de Segovia han mantenido una mesa de negociación, en principio, para tratar de acercar posturas en el litigio que enfrenta al Ayuntamiento de Segovia con la plantilla, que como medida de presión, esta Navidad ha acordado no aceptar las horas extra voluntarias. Precisamente esta medida unilateral ha sido el argumento dado por el equipo de Gobierno para suspender la mesa a poco de iniciada. No habrá más negociación hasta que los agentes no desistan en esa medida de presión. Así se lo comunicaban a los representantes de los agentes el concejal de Seguridad Ciudadana, César Martín, acompañado de una nutrida representación de ediles del equipo de Gobierno.
Desde alcaldía recuerdan que la falta de agentes en eventos masivos de esta Navidad “ha sido reclamada con insistencia desde el Ministerio del Interior, al encontrarse el país en alerta cuatro por terrorismo. La ausencia de policías locales suficientes en estas situaciones, como ocurrió durante la tarde buena, ponen en peligro, precisamente, las medidas de seguridad imprescindibles para la ciudadanía, mientras que el “plante” de los agentes que han renunciado a reforzar los servicios puso en riesgo a sus propios compañeros que sí trabajaron, en un gesto de falta de compañerismo”, señalan.
También lamentan que en estos días de plante, la policía local haya añadido a los temas de negociación un nuevo listado de reivindicaciones, incluso se incluyeron asuntos ya superados, como la dotación de material de trabajo, que ha sido abundante en medios, vestuario y sistemas de comunicaciones adquiridos desde el inicio del mandato, o la dotación de personal, en una plantilla que se ha aumentado en el mismo periodo hasta 111 efectivos.
78 agentes firman un manifiesto
Desde la policía local, en cambio, se lamenta que se obligara a algunos agentes a trabajar por decreto, “con el agravante de que han realizado una lista adicional de suplentes por si alguien no puede acudir. Esto nos obliga a quedarnos en casa por si acaso”, explicaba un policía. Entre la plantilla el apoyo a las medidas de presión es hegemónico. En una reciente asamblea del cuerpo, 78 agentes suscribieron un manifiesto en el que se evidencia el malestar de la plantilla y critican la falta de diálogo.
29 diciembre, 2025
Sr. Mazarias ese ultimátum es un chantaje a la Policía Local y quiere echar al Ciudadano encima, pero este es más inteligente que vd. y lo ve, sobre todo que vienen haciendo reivindicaciones durante años para prestar el mejor servicio acorde a las necesidades actuales y a todos los políticos les da igual. Existen numerosas sentencias al respecto sobre las horas extraordinarias, que no pueden ser impuestas contra voluntad, si no existe algo imprevisto , calamidad pública, casos que no son, ya que los actos que pretende que se cubran son previsibles todos los años. Amparándose en la garantía de seguridad ciudadana, igual el que infringe la ley, es el equipo de gobierno al exigir y celebrar ciertos actos sin tener los medios adecuados
29 diciembre, 2025
110 personas (o más) para una ciudad de 50.000 hab. Que no hacen más que pedir y secuestrar un Ayto.
Ojalá se vayan quitando plazas cuando se jubilen porque han creado un monstruo de difícil solución.
Mirad la RPT de ciudades como Ávila
29 diciembre, 2025
¿Y quien ha “venido para no perder dinero”? Dime de lo que presumes… Tic, tac, tic, tac…
29 diciembre, 2025
Lo más cómico es que un Concejal que no sabe ni atarse los zapatos, sea el encargado de cualquier negociación….tranquilos Policías, lo difícil es perder un litigio contra este ayuntamiento…