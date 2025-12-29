4 Comments

Las negociaciones están completamente rotas. Este 29 de diciembre equipo de Gobierno y Policía Local de Segovia han mantenido una mesa de negociación, en principio, para tratar de acercar posturas en el litigio que enfrenta al Ayuntamiento de Segovia con la plantilla, que como medida de presión, esta Navidad ha acordado no aceptar las horas extra voluntarias. Precisamente esta medida unilateral ha sido el argumento dado por el equipo de Gobierno para suspender la mesa a poco de iniciada. No habrá más negociación hasta que los agentes no desistan en esa medida de presión. Así se lo comunicaban a los representantes de los agentes el concejal de Seguridad Ciudadana, César Martín, acompañado de una nutrida representación de ediles del equipo de Gobierno.

Desde alcaldía recuerdan que la falta de agentes en eventos masivos de esta Navidad “ha sido reclamada con insistencia desde el Ministerio del Interior, al encontrarse el país en alerta cuatro por terrorismo. La ausencia de policías locales suficientes en estas situaciones, como ocurrió durante la tarde buena, ponen en peligro, precisamente, las medidas de seguridad imprescindibles para la ciudadanía, mientras que el “plante” de los agentes que han renunciado a reforzar los servicios puso en riesgo a sus propios compañeros que sí trabajaron, en un gesto de falta de compañerismo”, señalan.

También lamentan que en estos días de plante, la policía local haya añadido a los temas de negociación un nuevo listado de reivindicaciones, incluso se incluyeron asuntos ya superados, como la dotación de material de trabajo, que ha sido abundante en medios, vestuario y sistemas de comunicaciones adquiridos desde el inicio del mandato, o la dotación de personal, en una plantilla que se ha aumentado en el mismo periodo hasta 111 efectivos.

78 agentes firman un manifiesto

Desde la policía local, en cambio, se lamenta que se obligara a algunos agentes a trabajar por decreto, “con el agravante de que han realizado una lista adicional de suplentes por si alguien no puede acudir. Esto nos obliga a quedarnos en casa por si acaso”, explicaba un policía. Entre la plantilla el apoyo a las medidas de presión es hegemónico. En una reciente asamblea del cuerpo, 78 agentes suscribieron un manifiesto en el que se evidencia el malestar de la plantilla y critican la falta de diálogo.