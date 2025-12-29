Un robot para los internos de la residencia La Fuencisla

La residencia de personas mayores ‘La Fuencisla’, de titularidad de la Diputación de Segovia y ubicada en Palazuelos de Eresma, inauguraba este 29 de diciembre dos nuevas unidades de convivencia para unos 30 internos, avanzando hacia el nuevo modelo de atención residencial. El acto ha estado presidido por la consejera de Familia, Isabel Blanco, y el presidente de la entidad provincial, Miguel Ángel de Vicente, y en el transcurso del actos se ha suscrito un protocolo de colaboración entre ambas instituciones para convertir el centro en un ecosistema innovador a través de la cesión de un robot social, desarrollados junto al centro tecnológico Cartif. Además, también se van a ceder dos andadores inteligentes.

El cometido del robot pasa por realizar actividades relacionadas con la estimulación cognitiva y física, así como también contribuyen a reducir la brecha digital. Ayudan a evitar una rutina repetitiva y facilitan que las personas decidan sobre su actividad cotidiana. Además, no sólo son útiles para las personas mayores, sino también para los profesionales que trabajan en el centro, ya que complementan la actividad cotidiana en momentos de ausencia de estos.