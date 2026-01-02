El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha criticado duramente la ausencia de un inventario actualizado y fiable del patrimonio municipal de bienes, una carencia estructural que vuelve a aflorar con la polémica surgida en torno al gimnasio que utiliza el CEIP Fray Juan de la Cruz y cuya titularidad no está claramente determinada.

Para la portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, este episodio “no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de años de dejadez y falta de diligencia en la gestión del patrimonio municipal”. En este sentido, ha recordado que “durante más de veinte años de gobiernos socialistas, el Ayuntamiento no fue capaz de ordenar ni inventariar correctamente sus bienes, una inacción que acabó derivando en sentencias judiciales millonarias que tuvieron que ser pagadas con dinero de todos los segovianos”.

Desde Ciudadanos han lamentado que, lejos de corregir esta situación, el actual equipo de gobierno del Partido Popular haya optado por el continuismo en la parálisis, especialmente en el área de Urbanismo, bajo la responsabilidad del concejal Alejandro González Salamanca. “No se ha impulsado una revisión seria del patrimonio municipal ni se ha avanzado en dotar al Ayuntamiento de herramientas básicas de control y planificación”, ha subrayado la portavoz liberal.

El conflicto del gimnasio del CEIP Fray Juan de la Cruz es, a juicio de la formación naranja, un ejemplo claro de esta falta de gestión. “Estamos hablando de un espacio utilizado por una comunidad educativa, que requiere diligencia, claridad administrativa y una coordinación adecuada entre las distintas instituciones implicadas”, ha apuntado la portavoz de Ciudadanos, quien, además, ha insistido en que “esta situación genera inseguridad jurídica, desconfianza ciudadana y conflictos innecesarios, tanto con las familias como con otras instituciones”.

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos consideran que este nuevo episodio vuelve a poner de manifiesto la falta de trabajo, de impulso político y de liderazgo en el área de Urbanismo, una concejalía clave para el desarrollo de la ciudad. “Segovia no puede permitirse seguir instalada en la desorganización. Necesita un inventario del patrimonio municipal riguroso, actualizado y transparente, y necesita un Urbanismo que funcione”, ha concluido Otero.