La Junta finaliza la mejora de la travesía de la SG-205 en Cantalejo

La Junta de Castilla y León ha finalizado las obras de humanización y mejora de la seguridad vial en las travesías de la provincia de Segovia, un programa que ha permitido transformar los accesos urbanos de Fuentepelayo, Cantalejo, Cabezuela y Fuenterrebollo, reforzando la movilidad, la accesibilidad y el bienestar de los vecinos, y que ha supuesto una inversión cercana al millón de euros.

En Cantalejo, la obra acometida, y que recibía la visita de obras de la delegada territorial, Raquel Alonso, ha mejorado y renovado la travesía de la carretera SG-205 en sus 1,8 kilómetros de longitud, con una inversión de 332.658€. El objetivo, de ahí lo de “humanización”, ha sido reducir la velocidad de los vehículos que transitan por la carretera SG-205 a su paso por el casco urbano de Cantalejo, creando un entorno más cómodo y seguro, tanto para los conductores como para los peatones. Para ello, se ha procedido a instalar una banda transversal de alerta a la entrada y salida del casco urbano, se han retirado los semáforos fuera de uso y colocado radares pedagógicos y se ha prolongado el acerado en determinados tramos de la travesía. También se han ejecutado obras de fresado y reposición de firme en toda la travesía, con colocación de geomalla reforzada con fibra de vidrio en los tramos en que el pavimento presentaba mayores deterioros.