Bajo la organización del Club Atlético Joaquín Blume, la XXXV edición de la San Silvestre de Segovia se saldaba con récord de participación. Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Segovia, la carrera absoluta movilizó a 2.803 (no se cuenta los que se sumaron informalmente para ahorrarse la inscripción) participantes, por 727 la de menores. En total, 3530 “corredores” que despidieron el año a caballo del deporte y el carnaval. Buen ambiente, y salida a cargo del alcalde, dorsal 2025, que un año más corrió la carrera.

Alejandro Domingo y Claudia Corral fueron los primeros en cruzar la meta de la plaza Mayor, recibiendo los trofeos de olímpicos segovianos: Javi Guerra y Águeda Marqués, que si bien no corrieron la prueba si fueron los grandes animadores de la entrega de premios.