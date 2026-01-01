Bajo la organización del Club Atlético Joaquín Blume, la XXXV edición de la San Silvestre de Segovia se saldaba con récord de participación. Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Segovia, la carrera absoluta movilizó a 2.803 (no se cuenta los que se sumaron informalmente para ahorrarse la inscripción) participantes, por 727 la de menores. En total, 3530 “corredores” que despidieron el año a caballo del deporte y el carnaval. Buen ambiente, y salida a cargo del alcalde, dorsal 2025, que un año más corrió la carrera.
Alejandro Domingo y Claudia Corral fueron los primeros en cruzar la meta de la plaza Mayor, recibiendo los trofeos de olímpicos segovianos: Javi Guerra y Águeda Marqués, que si bien no corrieron la prueba si fueron los grandes animadores de la entrega de premios.
Clasificación oficial
1 enero, 2026
2.803 participantes a 12 euros por cabeza…hagan ustedes cuenta.
A 3 euros el km corrido… Costaría 126 euros un maratón, con una camiseta de ínfima calidad a cambio.
Tiene sentido? Mi enhorabuena a los que corrieron sin pagar.
Maza pagaste el dorsal?
1 enero, 2026
Siempre habrá alguien quejándose por todo como el Cochinillo Feroz. Ha sido un éxito de participación y usted ensombreciendo el apoyo de los segovianos. Da pena señor Cochinillo Feroz. Su vida debe ser muy triste.
1 enero, 2026
Nada de triste, me alegro del dinero que ha ganado usted a costa de los ingenuos.
Si el Ayuntamiento quiere fomentar el deporte, esta carrera debería ser gratis o con un coste simbolico que se destinara a alguna obra social.
Correr 4km y pagar por ello 12 euros, me parece el timo de la estampita, por ese precio o poco mas, se corren medias maratones y la camiseta no es china.