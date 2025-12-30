La Junta convierte en fijos a todos los discontinuos del operativo forestal

El consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado la conversión en fijos todos los puestos del operativo de incendios forestales. Son 837 puestos de personal laboral fijo-discontinuo (contratados anualmente pero solo durante el operativo especial) de los que 80 se corresponden con efectivos que sirven en Segovia. La medida entra en vigor el 1 de enero y las categorías afectadas son: Oficial de Montes–Conductor Maquinista de Autobomba (217 puestos), Peón de Montes y Extinción (217 puestos) y Vigilante de Incendios (403 puestos).

Los puestos de Oficial de Centro de Mando ya venían siendo fijos durante todo el año, por lo que no se ven afectados por el Acuerdo. Sin embargo, dicho Acuerdo también recoge la creación de 28 nuevos puestos de este tipo (3 por cada provincia y 1 autonómico) para reforzar la coordinación y la respuesta del operativo.

La medida era una demanda histórica del colectivo que la Junta implementa tras la oleada de incendios del pasado verano, en la que se criticó con dureza el carácter discontinuo de la mayoría de los operarios con lo que no se realizaban trabajos preventivos en invierno y las plantillas estaban sujetas a un alto grado de interinidad.