Segovia suma deporte y cultura en la Noche del Patrimonio

Segovia celebrará el próximo 13 de septiembre una nueva edición de la Noche del Patrimonio, un evento que une cultura, historia, arte y deporte, y que se desarrolla de forma simultánea en las quince ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El programa local incluye la apertura gratuita o con precios reducidos de espacios históricos bajo el título “Abierto Patrimonio”, entre las 20:00 y las 23:00 horas. Los asistentes podrán recorrer lugares como el Museo de Segovia, el Museo Zuloaga, el Torreón de Lozoya, la Academia de Artillería, la Catedral o el Palacio de Quintanar. Además, se sumarán visitas singulares al antiguo Convento de las Juaninas, la Casa de Vaquero Turcios o el Monasterio de San Antonio el Real, que acogerá una yincana cultural.

En paralelo, “Vive Patrimonio” llenará la ciudad de velas y actividades en rincones emblemáticos, con propuestas de música, poesía, teatro y cuentacuentos. Entre ellas figuran el espectáculo poético-musical Recordar, limpios los ojos que miran el tiempo, inspirado en la relación entre Antonio Machado y Pilar de Valderrama, conciertos de cámara en patios históricos y observación astronómica desde la Puerta de San Andrés.

Uno de los momentos más esperados será “Escena Patrimonio”, que en Segovia contará con la Compañía Nacional de Danza en el Alcázar. El espectáculo, dirigido por Muriel Romero, comenzará en la plaza de la Reina Victoria Eugenia y continuará en el patio de Armas, con entrada gratuita pero aforo limitado a 300 personas. Las invitaciones podrán obtenerse en la web del Alcázar a partir del 10 de septiembre.

La cita incorporará además la primera Carrera Nocturna “Ciudades Patrimonio”, con recorridos de 5 y 10 km y pruebas infantiles. De carácter solidario, destinará parte de la recaudación a la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico. La prueba se integra en el calendario de “Segovia, Ciudad Europea del Deporte 2025” y comenzará a las 20:30 horas para adultos, con salida desde el Paseo del Salón.