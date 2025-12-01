Segovia, sin nuevos focos de gripe aviar en un panorama donde irrumpe la peste porcina

La provincia de Segovia mantiene activadas las medidas preventivas frente a la gripe aviar de alta patogenicidad, aunque la situación evoluciona de manera favorable y no se han registrado nuevos focos en las últimas semanas. A 1 de diciembre, las autoridades sanitarias insisten en que el riesgo persiste por la combinación de bajas temperaturas y el paso de aves migratorias, pero confirman que no hay brotes activos ni en Segovia ni en el resto de Castilla y León.

El refuerzo de la vigilancia se mantiene desde mediados de noviembre, cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación decretó el confinamiento obligatorio de aves de corral en más de un millar de municipios de toda España. En el caso de Segovia, la medida continúa vigente como prevención, pese a que la provincia no ha registrado focos recientes.

En el conjunto de Castilla y León, la situación también mejora respecto a semanas anteriores. Según los datos autonómicos, no se detectan nuevos casos, después de un otoño marcado por varios brotes en explotaciones de la provincia de Valladolid, que obligaron al sacrificio de más de dos millones de aves. La comunidad mantiene protocolos reforzados en municipios catalogados como de riesgo, pero los servicios veterinarios consideran que la evolución es “estable y controlada”.

Las autoridades recuerdan que la vigilancia “debe continuar” mientras dure el periodo de migración de aves silvestres, principal vector de introducción del virus. Aun así, subrayan que los productos avícolas —carne y huevos— siguen siendo seguros para el consumo, siempre que se respeten las pautas habituales de higiene y cocinado.

Peste porcina

La atención también se ha centrado esta semana en el área de Collserola (Barcelona), donde se han confirmado varios casos de peste porcina africana en jabalíes. Las autoridades han detectado al menos seis animales muertos infectados en un radio de vigilancia en torno a Cerdanyola del Vallès. Aunque por el momento no hay granjas afectadas —los análisis realizados en las explotaciones dentro del perímetro de 20 km han dado negativo— se han suspendido preventivamente las exportaciones de carne de cerdo fuera de la Unión Europea, lo que podría afectar a los canales comerciales internacionales.

Para contener el brote, la comunidad ha cerrado el acceso al parque natural de Collserola, prohibido actividades al aire libre en zonas de riesgo, y desplegado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto a cuerpos policiales y técnicos de sanidad animal. Las autoridades han instado a la población a respetar las restricciones, informar de cualquier hallazgo de fauna muerta, y extremar las normas de bioseguridad en granjas porcinas para evitar la expansión del virus.