12 Comments

El Ayuntamiento de Segovia acoge este viernes su pleno de agosto, en cuyo orden del día destacan diversas modificaciones de crédito para, entre otros aspectos, proceder a la renovación urgente del alumbrado del campo municipal de La Albuera, cancha de la Gimnástica Segoviana.

Un proyecto que cuesta unos 600.000€ y que es irrecusable para cumplir con las condiciones que la Federación Española de Fútbol establece para militar en categorías superiores, caso de la Primera Federación (antigua 2ºB) y, consecuentemente, facilitar la retransmisión televisiva de los encuentros. Como es sabido, este es uno de los inconvenientes del campo, su obsoleta iluminación que dificulta la transmisión televisiva fuera de las horas diurnas. Esto obliga a un cambio sustancial de las cuatro torres y el sistema de alumbrado según las indicaciones técnicas de la federación.

Segovia se quita de la bicicleta

Otro punto importante será la toma de posesión de la nueva concejala del PP, María Carpio, que sustituye a Raquel Alonso, elevada a delegada territorial de la Junta. Y tal vez no importante pero sí sintomático es la baja que la ciudad hace de la Red de Ciudades por la Bicicletas. Nos vamos del club de amigos de la bicicleta. Pese a la inversión en 2022 de más de medio millón de fondos europeos en dotarse de 27Km de carril bici, lo cierto es que la iniciativa ha sido un fracaso básicamente por falta de uso. Cuestas kilométricas y “falsos llanos” hacen que Segovia no sea una ciudad para todas la piernas. Añadan un clima especialmente frío en invierno y un urbanismo no reticular que concentra la accesibilidad en tres avenidas principales. Aunque tal vez nominalmente los carriles se mantengan (cuando menos hasta que se borre la pintura), nuevamente pasa que Segovia tira más de medio millón a la papelera de los proyectos mal concebidos, pese a los miles de euros que costaron los estudios técnicos que una vez más partieron de una falsa premisa: la oferta crea la demanda.

Será posiblemente un tema polémico. El debate está asegurado en las cuatro mociones presentadas. La de Podemos para mejorar la financiación de festejos poulares; IU para mejorar la inversión en mantenimiento de colegios públicos; el PSOE con la de impulsar la candidatura de Segovia como Ciudad Europea de la Cultura; y una cuarta de VOX para reformar el reglamento municipal de honores y distinciones. El pleno inicia a las 09:00 y puede seguirse en streaming.