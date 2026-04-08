IU critica que la Casa Joven no esté abriendo todos los fines de semana

El grupo municipal de Izquierda Unida critica que las instalaciones de la Casa Joven no estén abiertas al público durante todos los fines de semana, como venía siendo habitual. La formación lamenta esta circunstancia, teniendo en cuenta que esta dependencia municipal tiene mucha demanda de uso por parte de la juventud segoviana, no solo para participar en los talleres y cursos programados, sino también como punto de encuentro y de ocio para realizar diversas actividades.

Ante esta circunstancia, la formación presentó un ruego en el último Pleno para solicitar al equipo de Gobierno que revierta esta situación y que la sede de la concejalía de Juventud abra sus puertas todos los fines de semana.

IU considera que la Casa Joven es un activo muy valioso del Ayuntamiento, ya que ofrece diversas alternativas de ocio y entretenimiento a la juventud de la ciudad, además de ser un espacio de esparcimiento y socialización. Por ello, la concejalía debería hacer todo lo posible para que las instalaciones estén a disposición de la juventud de la ciudad durante los periodos señalados, precisamente cuando la gente joven tiene más tiempo libre.

Más allá de esta circunstancia, para el grupo municipal de IU el Partido Popular no está dando la importancia y la prioridad suficientes a las políticas de juventud. El número de talleres y de cursos se ha visto reducido en comparación con el mandato anterior, en el que IU estaba al frente de la concejalía. Se ha producido un retroceso a pesar de que hablamos de un servicio básico del que se beneficia una gran parte de la población joven de nuestro municipio.

Sobre aspectos concretos, IU recuerda que tuvo que insistir en varias ocasiones para que se recuperara el club de lectura para adolescentes. Además, han dejado de organizarse actividades tan relevantes como la feria SegoFreak, que tanta aceptación tuvo en los años anteriores. Otro ejemplo de esta deriva es el traslado del certamen musical Juancho Galera al paseo del Salón, a pesar de que su finalidad era dar la oportunidad a grupos jóvenes de tocar en un escenario grande con un grupo relevante en plena plaza mayor.

Izquierda Unida apremia al Gobierno del Partido Popular para que dé un impulso a las políticas e iniciativas de juventud y facilite los recursos necesarios para que la Casa Joven esté abierta al público todos los fines de semana. Además, el grupo municipal recuerda que todavía está pendiente la aprobación del nuevo Plan de Infancia, Adolescencia y Juventud, ya que el IV Plan se puso en marcha en enero de 2021 para un periodo de cuatro años.