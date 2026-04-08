El Viveros Herol roza la sorpresa

El Viveros Herol Balonmano Nava rozó la sorpresa en su visita a la pista de Ciudad Encantada, pero acabó cayendo por la mínima (33-32) en un encuentro vibrante que se decidió en los últimos instantes. El conjunto segoviano firmó un partido muy serio, compitiendo de tú a tú ante un rival directo en la Liga Asobal. Desde el inicio, el Nava mostró intensidad defensiva y acierto en ataque, lo que le permitió mantenerse siempre dentro del partido, sin que los locales lograran abrir brecha en el marcador.

El choque se convirtió en un intercambio constante de golpes. Cada gol encontraba rápida respuesta en el otro lado, con alternativas en el luminoso y un ritmo alto que mantuvo la tensión hasta el final. El Nava, bien plantado, supo sobreponerse a los momentos complicados y llegó con opciones reales a los últimos minutos. Sin embargo, en el tramo decisivo, pequeños detalles marcaron la diferencia. Ciudad Encantada estuvo más acertado en las acciones clave y logró gestionar mejor las últimas posesiones, llevándose finalmente una victoria ajustada que deja un sabor amargo para los segovianos.

Con esta derrota, el Balonmano Nava sigue peleando en la zona media-baja de la clasificación, en una temporada exigente donde cada punto resulta vital.