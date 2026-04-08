La Plataforma en Defensa de la Estación de Autobuses de Segovia ha valorado positivamente el anuncio del desarrollo urbanístico de la zona del velódromo, pero ha reiterado su posición de que la estación debe permanecer en su emplazamiento actual y ampliarse en los terrenos disponibles. Su coordinadora, Ana María Herrero, lo ha explicado en Radio Segovia Cadena SER.

Herrero ha recordado que el Ayuntamiento dispone de 9.437 metros cuadrados para el conjunto de la estación, de los cuales solo se utilizan actualmente unos 5.000. “Nos queda prácticamente el doble para ampliar”, ha señalado, añadiendo que existen además dos sótanos sin explotar que podrían destinarse, por ejemplo, a aparcamiento para los viajeros que llegan de la provincia y continúan hacia Madrid. La plataforma ha verificado esta situación registralmente y ha constatado que los terrenos siguen siendo del Ayuntamiento tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Burgos de 2011 que dejó la situación como estaba en origen.

La portavoz ha reconocido que el concejal de Urbanismo les recibió y les explicó los planes sobre planos, pero que la propuesta inicial contemplaba desplazar la estación “hacia los bajos de la piedra”, algo que la plataforma rechaza de plano. “Nosotros seguimos en que hay que dejar la estación donde está, que es el sitio más adecuado”, ha afirmado Herrero, quien ha dejado claro que la estación es “un bien común” que debe estar por encima de los intereses privados, aunque ha subrayado también que hay que dar “todas las facilidades a los promotores que deciden invertir”.

Herrero ha lanzado además un llamamiento directo al Ayuntamiento para que convoque un concurso de ideas de cara a la futura ampliación. “Segovia merece una estación como ciudad Patrimonio, merece una estación muy bonita, bien hecha. Y no solo como tarjeta de visita, sino pensando en los vecinos que se levantan a las cinco de la mañana y llegan allí macilentos”, ha apuntado. La plataforma considera que se está llegando a la recta final del proceso y quiere que, después de tanto tiempo de espera, el resultado esté a la altura de la ciudad.