‘Buscyl’ alcanza los 700.000 usuarios y supera los 9 millones de viajes

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado en el municipio segoviano de Valverde del Majano en el acto de entrega de la tarjeta ‘Buscyl’ número 700.000, en el que ha destacado la apuesta del Ejecutivo autonómico por un modelo de transporte público colectivo, sostenible, gratuito y vertebrador del territorio, que se ha consolidado como uno de los principales instrumentos para mejorar la movilidad y la calidad de vida de las personas en la Comunidad.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha señalado que los 700.000 usuarios de la tarjeta ‘Buscyl’ reflejan el amplio respaldo social a este modelo de transporte de viajeros, que permite el uso gratuito del autobús a los empadronados en Castilla y León en las 2.600 rutas interurbanas y metropolitanas gestionadas por el Gobierno autonómico.

El sistema de transporte gratuito ‘Buscyl’ impulsado por la Junta de Castilla y León ha superado ya los nueve millones de viajes gratuitos en la Comunidad, contribuyendo de forma directa al bienestar de los ciudadanos. En la provincia de Segovia, esta cifra se acerca a los 600.000 viajes gratuitos, con alrededor de 43.000 tarjetas emitidas, mientras en el municipio de Valverde del Majano ya son 370 los vecinos que disfrutan de este servicio.

Fernández Mañueco ha señalado que este modelo está generando múltiples efectos positivos, entre ellos la mejora de la movilidad y el incremento de oportunidades para los ciudadanos; mayor facilidad en el acceso a los servicios públicos; ahorro económico para las familias en sus desplazamientos, especialmente relevante en un contexto de inflación; la reducción del número de vehículos en circulación, favoreciendo la sostenibilidad ambiental; y el refuerzo de la cohesión territorial en todas las provincias. Además, contribuye a incentivar el empadronamiento en Castilla y León y a fijar población en todo el territorio.

Refuerzo del transporte

El presidente de la Junta de Castilla y León ha destacado que el Ejecutivo autonómico va a continuar impulsando el transporte público como una herramienta clave para la protección de las personas y la generación de oportunidades en todo el territorio.

En esta línea, la semana pasada aprobó un refuerzo de cinco millones de euros destinado, por un lado, a incrementar los viajes en aquellas rutas de ‘Buscyl’ con mayor intensidad de uso para ajustar la oferta a la mayor demanda de autobús derivada del aumento del precio de los combustibles; y, por otro, a sufragar el incremento del coste del servicio por el encarecimiento de los carburantes.

Finalmente, el presidente ha señalado que el éxito de ‘Buscyl’ es un ejemplo más de que Castilla y León es un referente a nivel nacional en la gestión eficaz de los servicios públicos. En este sentido, ha reafirmado el compromiso del Gobierno autonómico con la consolidación de políticas que faciliten el acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos, que refuercen la cohesión territorial y que permitan seguir avanzando en el progreso de la sociedad, la igualdad de oportunidades y la libertad de las personas para desarrollar su proyecto de vida en la Comunidad.