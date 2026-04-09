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Los granjeños tendrán acceso gratis a las fuentes… si son de los 50 primeros en pedirlo

Posted By on 9, Abr, 2026

Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso han alcanzado un acuerdo para garantizar el acceso gratuito de los vecinos del municipio a los espectáculos de encendido de las Fuentes Monumentales del Palacio Real de La Granja. La institución mantendrá el mismo cupo de gratuidad de siempre, pero a partir de ahora será el propio Ayuntamiento el responsable de distribuir las entradas a través de su Oficina de Turismo.

El acuerdo contempla la cesión de 50 entradas institucionales por cada jornada de espectáculo, destinadas exclusivamente a los empadronados en el municipio. La Oficina de Turismo del Real Sitio informará sobre el procedimiento para retirarlas. La cifra coincide con la afluencia media de vecinos que acude habitualmente a los encendidos.

El anuncio llega el mismo día en que el Grupo Municipal del Partido Popular del Real Sitio había presentado una petición formal a la Alcaldía para que negociara con Patrimonio Nacional la gratuidad total para los residentes, denunciando lo que calificaban de “tasazo” y “barrera económica inadmisible”. El portavoz popular, José Luis Martín Plaza, había señalado que “nuestros vecinos no son turistas; son los custodios de un legado que sus antepasados construyeron y mantuvieron durante tres siglos”.

La Temporada de Fuentes 2026 arrancó el pasado 2 de abril y se prolongará previsiblemente hasta julio, con cerca de 50 espectáculos de encendido condicionados a la disponibilidad de recursos hídricos.

 

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Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

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7 Comments

  1. Juanito

    9 abril, 2026

    O sea somos 5000 empadronados y, los días de fuentes podrá entrar gratis 1 de cada 100, una selección acorde. Por cierto ¿por que se llaman entradas “Institucionales”?.

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  2. Salvemos La Granja

    9 abril, 2026

    Porque si tienes el carnet del Psoe entras gratis, o eres familia, amigo… Ja, ja, ja. Habría que poner de taquillero a Koldo o a Ábalos, o a sus putas.

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  4. La granjilla

    9 abril, 2026

    Desde luego que tenemos que dar las gracias a nuestro alcalde, por pertenecer al consejo de patrimonio nacional y llevarse 1500 lagartos todos los meses. Gracias a él, podemos disfrutar 50 granjeños, lo que llevamos entrando gratis desde siempre.
    Están exterminando todo, desde la vivienda, árboles centenarios en paseo santa Isabel….hasta unas miserables entradas.

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    • Blanca

      9 abril, 2026

      Como buen socialista hay que agradecerle los 1500 pájaros…. jajaja..pero que solo entren 59 granjeños gratis,los demás a pagar, muy de izquierdas todo ellos y también vergonzoso.

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  5. Alberto

    9 abril, 2026

    Vaya castaña de acuerdo. A ver a quién dan esas 50 entradas…

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    • MISCO

      9 abril, 2026

      Me imagino que a los mismos que les regalan las de las noches mágicas

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