7 Comments

Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso han alcanzado un acuerdo para garantizar el acceso gratuito de los vecinos del municipio a los espectáculos de encendido de las Fuentes Monumentales del Palacio Real de La Granja. La institución mantendrá el mismo cupo de gratuidad de siempre, pero a partir de ahora será el propio Ayuntamiento el responsable de distribuir las entradas a través de su Oficina de Turismo.

El acuerdo contempla la cesión de 50 entradas institucionales por cada jornada de espectáculo, destinadas exclusivamente a los empadronados en el municipio. La Oficina de Turismo del Real Sitio informará sobre el procedimiento para retirarlas. La cifra coincide con la afluencia media de vecinos que acude habitualmente a los encendidos.

El anuncio llega el mismo día en que el Grupo Municipal del Partido Popular del Real Sitio había presentado una petición formal a la Alcaldía para que negociara con Patrimonio Nacional la gratuidad total para los residentes, denunciando lo que calificaban de “tasazo” y “barrera económica inadmisible”. El portavoz popular, José Luis Martín Plaza, había señalado que “nuestros vecinos no son turistas; son los custodios de un legado que sus antepasados construyeron y mantuvieron durante tres siglos”.

La Temporada de Fuentes 2026 arrancó el pasado 2 de abril y se prolongará previsiblemente hasta julio, con cerca de 50 espectáculos de encendido condicionados a la disponibilidad de recursos hídricos.