7 Comments

Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso han alcanzado un acuerdo para garantizar el acceso gratuito de los vecinos del municipio a los espectáculos de encendido de las Fuentes Monumentales del Palacio Real de La Granja. La institución mantendrá el mismo cupo de gratuidad de siempre, pero a partir de ahora será el propio Ayuntamiento el responsable de distribuir las entradas a través de su Oficina de Turismo.
El acuerdo contempla la cesión de 50 entradas institucionales por cada jornada de espectáculo, destinadas exclusivamente a los empadronados en el municipio. La Oficina de Turismo del Real Sitio informará sobre el procedimiento para retirarlas. La cifra coincide con la afluencia media de vecinos que acude habitualmente a los encendidos.
El anuncio llega el mismo día en que el Grupo Municipal del Partido Popular del Real Sitio había presentado una petición formal a la Alcaldía para que negociara con Patrimonio Nacional la gratuidad total para los residentes, denunciando lo que calificaban de “tasazo” y “barrera económica inadmisible”. El portavoz popular, José Luis Martín Plaza, había señalado que “nuestros vecinos no son turistas; son los custodios de un legado que sus antepasados construyeron y mantuvieron durante tres siglos”.
La Temporada de Fuentes 2026 arrancó el pasado 2 de abril y se prolongará previsiblemente hasta julio, con cerca de 50 espectáculos de encendido condicionados a la disponibilidad de recursos hídricos.
9 abril, 2026
O sea somos 5000 empadronados y, los días de fuentes podrá entrar gratis 1 de cada 100, una selección acorde. Por cierto ¿por que se llaman entradas “Institucionales”?.
9 abril, 2026
Porque si tienes el carnet del Psoe entras gratis, o eres familia, amigo… Ja, ja, ja. Habría que poner de taquillero a Koldo o a Ábalos, o a sus putas.
9 abril, 2026
Menudo engaño.
9 abril, 2026
Desde luego que tenemos que dar las gracias a nuestro alcalde, por pertenecer al consejo de patrimonio nacional y llevarse 1500 lagartos todos los meses. Gracias a él, podemos disfrutar 50 granjeños, lo que llevamos entrando gratis desde siempre.
Están exterminando todo, desde la vivienda, árboles centenarios en paseo santa Isabel….hasta unas miserables entradas.
9 abril, 2026
Como buen socialista hay que agradecerle los 1500 pájaros…. jajaja..pero que solo entren 59 granjeños gratis,los demás a pagar, muy de izquierdas todo ellos y también vergonzoso.
9 abril, 2026
Vaya castaña de acuerdo. A ver a quién dan esas 50 entradas…
9 abril, 2026
Me imagino que a los mismos que les regalan las de las noches mágicas