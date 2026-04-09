El Grupo Municipal Socialista ha fijado su posición tras la reunión mantenida este miércoles con el alcalde, José Mazarías, y el concejal de Hacienda, José Luis Horcajo, para abordar la propuesta del PP de llevar a pleno un paquete de inversiones cercano a los 10 millones de euros. La portavoz socialista, Clara Martín, ha reconocido que el encuentro fue cordial pero ha dejado claro que el PSOE no dará ningún cheque en blanco: “Sentarse a hablar no significa dar una carta blanca al Partido Popular”.

Martín ha subrayado el significado político del encuentro: “Es la primera vez que José Mazarías decide sentarse a hablar con el principal grupo de la oposición”, tras meses de ausencia de negociación. “Han tenido que pasar meses y el rechazo del presupuesto para que esto suceda”, ha señalado. Para el PSOE, este movimiento no responde a una voluntad real de diálogo sino a un intento de reconducir la situación tras el rechazo unánime de las cuentas. “Ahora quieren cambiar las formas, pero nosotros no nos fiamos”, ha advertido.

La portavoz ha acusado al PP de intentar centrar el debate exclusivamente en las inversiones para construir un relato político de cara a las próximas elecciones. “Hoy el alcalde lo que buscaba era que le hiciésemos una carta blanca y que jugáramos a decir esta inversión me gusta o esta no me gusta”, ha afirmado, añadiendo que “esto no es una estrategia de ciudad, esto no es un modelo de ciudad y esto tampoco es un modelo de gestión”.

El grupo socialista ha solicitado las fichas técnicas que justifican cada inversión, el calendario de ejecución previsto y una reunión con el Secretario general y el Interventor municipal antes de adoptar cualquier posición. Martín ha puesto el foco en la baja ejecución presupuestaria del Gobierno municipal: “Solamente esas inversiones han tenido una ejecución de un 20%”. Ha advertido además del riesgo de tener que devolver fondos europeos: “Ahora mismo hay cerca de 11 millones de euros pendientes de justificación y si no se cumplen vamos a tener que devolverlos con recursos propios del Ayuntamiento”.

Ante la exigencia de rapidez trasladada por el alcalde, Martín ha respondido con ironía: “Nos parece un poco irónico que se nos exija celeridad ahora cuando él no ha tenido ninguna prisa durante estos meses”. La portavoz ha planteado además una solución de fondo: “Si el alcalde quiere aprobar el presupuesto, que plantee una cuestión de confianza”, rechazando que se pueda “reconstruir por partes un presupuesto que ha sido rechazado en su totalidad”. “Seguimos sin confiar en su gestión, seguimos sin confiar en el equipo de gobierno”, ha concluido.