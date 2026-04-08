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La alerta por polvo africano se mantendrá hasta el viernes

Posted By on 8, Abr, 2026

Los modelos de predicción anuncian la intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África y que, previsiblemente, provocarán un aumento de los niveles medidos de estas sustancias en el aire, episodio que comenzó en la tarde de ayer lunes y que se extenderá, al menos, hasta el viernes 10 de abril, a todo el territorio de Castilla y León. Se trata de un proceso absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas.

Esta alerta es predictiva, dado que la información está disponible a través de los modelos de la calidad del aire para partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a 10 micras). La predicción indica que previsiblemente puedan alcanzar valores por encima de 50 μg/m3 como media móvil de 24 h lo que determina una calidad del aire muy desfavorable.

 

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Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

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