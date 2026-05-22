“Segovia No Se Vende” cierra su foro contra los macroparkings

El III Foro “Segovia No Se Vende” ha cerrado su edición con una merienda-tertulia en el Paseo del Salón centrada en el impacto de los proyectos de parking de autobuses turísticos del Regimiento y del parking de Los Tilos, dos infraestructuras que la formación Segovia en Marcha considera pensadas para el negocio turístico y no para las necesidades de los vecinos.

El portavoz de la formación, Guillermo San Juan, ha cifrado en “más de 12 millones de euros en sobrecostes de todo tipo” el coste que los parkings de gestión privada han supuesto para la ciudad y ha cuestionado la viabilidad del parking de Los Tilos: “El coste de construcción por plaza es de hasta un 130% más que un parking subterráneo normal. El coste real podría suponer hasta 10 millones de euros. ¿Quién pagaría 7 euros por dos horas de parking en Los Tilos?”, ha planteado. San Juan ha reivindicado que el antiguo Regimiento se destine a vivienda pública, nuevas calles con aparcamiento vecinal y equipamientos deportivos y educativos, “no a autobuses turísticos”.

Patricia de Blas, secretaria de AVRAS y vecina del recinto amurallado, ha puesto en duda que el parking de Los Tilos responda a necesidades reales de los residentes: “No sabemos exactamente para quién está planteado, porque desde luego no lo está para los vecinos y vecinas del recinto amurallado ni del resto de los barrios”. Por su parte, Raffaella Galante, vecina de Santa Eulalia, ha criticado que el equipo de gobierno “quiere que Blanca de Silos sea una pasarela para los turistas” y ha insistido en que “el parking del Regimiento nunca se ha planteado para el uso de los vecinos, solo para los turistas”.

Como alternativa, Segovia en Marcha ha propuesto establecer una tasa de aparcamiento para autobuses turísticos en la plaza de Toros, que según sus cálculos podría recaudar hasta 2 millones de euros anuales destinados a financiar vivienda asequible. El foro, que ha celebrado varias sesiones en las últimas semanas sobre vivienda, turismo y movilidad, se ha consolidado como un espacio de debate vecinal sobre el modelo de ciudad.