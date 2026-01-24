Todo al 7. Es la novedad de los comicios autonómicos del 15 de marzo, el incremento poblacional de Segovia le asigna siete procuradores, uno más, volviendo a la situación de hace dos mandatos. Y es el dato que carga de incertidumbre las elecciones en Segovia. De otro modo, si solo hubiera seis escaños, dificilmente cambiaría la actual asignación de escaños (3 PP, 2 PSOE, 1 Vox).

¿Quién se llevará el 7? Esta es la pregunta. Y la cosa se mueve en una horquilla de 500 votos arriba o abajo para los tres implicados, el PP, PSOE y Vox. Las proyecciones que marcan las inteligencias artificiales, basadas en los últimos comicios y las encuestas, dan un incremento de voto de hasta 4 puntos, del 34 al 38% para el PP, el PSOE baja 6 puntos (del 31 al 26%) y Vox crece pero poco, apenas medio punto (se fija en el 20%), en el dato que quizá es el más incierto de la serie (los analistas prevén que puede subir bastante más). El resto de partidos se queda muy lejos del 5%.

Traducido a escaños, eso da entre 3/4 para el PP, 2 para el PSOE, y 1/2 para Vox. El verdadero ganador de los comicios será el partido que elimine a su favor esa barra. ¿Y cómo está la cosa? Pues atendiendo a las proyecciones de la IA el séptimo es para Vox.

Con la estimación de 2026 en la mano y considerando un nivel de participación similar al 2022, en torno a 74.000 electores, para optar al 7º escaño se precisarían unos 7.265 votos. El mecanismo es sencillo, se dividen los votos totales de cada partido que superó la barrera del 5% por 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta el total de 7 escaños a repartir. Sobre el dato de participación imaginario de 74.000 electores, por ejemplo, la diferencia estaría en 330 votos entre Vox y PP, es decir, y según la IA, Francisco Vázquez (en el supuesto que el cabeza de lista sea el veterano político popular), debería sacar a Fuencisla Arévalo (en el supuesto de que sea Arévalo) 1.320 votos adicionales a Vox, es decir, 1,5% más sobre esa estimación ya alta del 38%. A Vox, sin embargo le bastaría mantener ese 20% para tenerlo garantizado. El PSOE lo tiene mucho más difícil, realmente, que Sergio Iglesias consiga el tercer escaño sería un éxito desopilante.

Un serio problema de cara a la programación de la campaña, el PP debe mejorar sus expectativas si quiere pelear ese séptimo procurador (que quiere)…. y quitando preferiblemente votos a Vox, lo que pasa por entrar en el nicho ideológico de los de Abascal (miedo a la inmigración, voto joven y voto masculino mayor entre 50 y 70 años), descuidando su principal bolsa de votos, el centro derecha moderado.

En cualquier caso, las proyecciones no descartan para nada que el PP se pueda ir a los 40 escaños (precisa 41 para mayoría absoluta), estando su horquilla entre los 34 y 40 procuradores, frente a los 31 actuales. El PSOE de Carlos Martínez mantiene una cómoda segunda posición, incluso con posibilidad de mejora sobre los 28 procuradores actuales, en tanto Vox puede ganar hasta 5 procuradores sobre los 13 actuales.