Todo al 7. Es la novedad de los comicios autonómicos del 15 de marzo, el incremento poblacional de Segovia le asigna siete procuradores, uno más, volviendo a la situación de hace dos mandatos. Y es el dato que carga de incertidumbre las elecciones en Segovia. De otro modo, si solo hubiera seis escaños, dificilmente cambiaría la actual asignación de escaños (3 PP, 2 PSOE, 1 Vox).
¿Quién se llevará el 7? Esta es la pregunta. Y la cosa se mueve en una horquilla de 500 votos arriba o abajo para los tres implicados, el PP, PSOE y Vox. Las proyecciones que marcan las inteligencias artificiales, basadas en los últimos comicios y las encuestas, dan un incremento de voto de hasta 4 puntos, del 34 al 38% para el PP, el PSOE baja 6 puntos (del 31 al 26%) y Vox crece pero poco, apenas medio punto (se fija en el 20%), en el dato que quizá es el más incierto de la serie (los analistas prevén que puede subir bastante más). El resto de partidos se queda muy lejos del 5%.
Traducido a escaños, eso da entre 3/4 para el PP, 2 para el PSOE, y 1/2 para Vox. El verdadero ganador de los comicios será el partido que elimine a su favor esa barra. ¿Y cómo está la cosa? Pues atendiendo a las proyecciones de la IA el séptimo es para Vox.
Con la estimación de 2026 en la mano y considerando un nivel de participación similar al 2022, en torno a 74.000 electores, para optar al 7º escaño se precisarían unos 7.265 votos. El mecanismo es sencillo, se dividen los votos totales de cada partido que superó la barrera del 5% por 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta el total de 7 escaños a repartir. Sobre el dato de participación imaginario de 74.000 electores, por ejemplo, la diferencia estaría en 330 votos entre Vox y PP, es decir, y según la IA, Francisco Vázquez (en el supuesto que el cabeza de lista sea el veterano político popular), debería sacar a Fuencisla Arévalo (en el supuesto de que sea Arévalo) 1.320 votos adicionales a Vox, es decir, 1,5% más sobre esa estimación ya alta del 38%. A Vox, sin embargo le bastaría mantener ese 20% para tenerlo garantizado. El PSOE lo tiene mucho más difícil, realmente, que Sergio Iglesias consiga el tercer escaño sería un éxito desopilante.
Un serio problema de cara a la programación de la campaña, el PP debe mejorar sus expectativas si quiere pelear ese séptimo procurador (que quiere)…. y quitando preferiblemente votos a Vox, lo que pasa por entrar en el nicho ideológico de los de Abascal (miedo a la inmigración, voto joven y voto masculino mayor entre 50 y 70 años), descuidando su principal bolsa de votos, el centro derecha moderado.
En cualquier caso, las proyecciones no descartan para nada que el PP se pueda ir a los 40 escaños (precisa 41 para mayoría absoluta), estando su horquilla entre los 34 y 40 procuradores, frente a los 31 actuales. El PSOE de Carlos Martínez mantiene una cómoda segunda posición, incluso con posibilidad de mejora sobre los 28 procuradores actuales, en tanto Vox puede ganar hasta 5 procuradores sobre los 13 actuales.
24 enero, 2026
El séptimo será para SE ACABÓ LA FIESTA de Alvise Pérez
24 enero, 2026
La candidatura del Psoe tiene una gran consistencia, yo no descartaría que con Sergio Iglesias al frente saquen hasta cuatro procuradores. Es una prolongación de Aceves y el máximo representante del wokismo.
24 enero, 2026
O unos fideos ramen o una pizza carbonara. Lo de Aceves y su banda… Hasta tienen una candidata en esta lista que puede acabar juzgada por lo de La Granja. Como lo de Extremadura.