8 Comments

El Ayuntamiento celebra el 6 de diciembre el 40 aniversario de Segovia como Ciudad Patrimonio de la Humanidad
El programa diseñado para este día incluye un acto institucional, visitas guiadas, un concierto de campanas, un pasacalles y una exposición
Segovia, 1 de diciembre de 2025.- La concejala de Turismo, May Escobar, y el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, han presentado esta mañana la programación oficial diseñada por ambas áreas para conmemorar el 40 aniversario de la inclusión de Segovia en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO.
Durante la presentación, la concejala de Turismo ha destacado que “en esta conmemoración queremos poner el foco en los segovianos, auténticos protagonistas y guardianes del patrimonio que hace de nuestra ciudad un lugar único en el mundo. No se trata únicamente de un título honorífico; es una responsabilidad, un compromiso y, sobre todo, una oportunidad para proyectar al mundo la riqueza histórica, cultural y artística que nos define”.
Por su parte, el concejal de Cultura ha subrayado que el valor de una ciudad patrimonio de la humanidad no solo está avalado por poseer características arquitectónicas, naturales o históricas de incalculable valor. Lo es también por su cultura –material e inmaterial–, por el apoyo ciudadano y el respaldo vecinal a las iniciativas y actividades que se organizan y por toda propuesta nacida del tejido creador de una ciudad que trabaja por preservar su identidad pasada, mejorar su presente y ofrecer un legado para el futuro”.
Para esta efeméride, el Ayuntamiento de Segovia ha preparado una completa programación en la que han trabajado de manera coordinada las áreas de Cultura, Turismo y Europe Direct Segovia.
El día 6 de diciembre, el antiguo salón de Plenos del Ayuntamiento será el escenario, a las 11.00 horas, de un acto institucional dedicado a reconocer el papel fundamental de generaciones de segovianos en la protección y proyección del patrimonio local. El acceso será libre hasta completar aforo.
Desde el Área de Turismo se han organizado visitas guiadas gratuitas para profundizar en la comprensión y el valor de la ciudad, a las que los interesados en participar pueden inscribirse en el Centro de Recepción de Visitantes.
La primera de las visitas, Visita guiada al barrio de las Canonjías, será a las 10.30 horas a cargo de Luis Miguel Yuste, experto en arte románico.
A las 12.30 horas, Rafael Ruiz Alonso guiará a los participantes por El esgrafiado segoviano, una de las señas de identidad de la ciudad.
La visita de las 16.30 horas será por la Alameda del Parral con David Martín Carretero.
En el Centro de Recepción de Visitantes se inaugurará además la exposición de dibujos “Segovia Ciudad Europea de la Cultura 2025”, disponible del 6 de diciembre al 7 de enero de 2026, con la colaboración de Europe Direct Segovia.
A las 12.00 horas de este sábado, la Agrupación de Campaneros de Segovia –de reciente creación– ofrecerá un concierto de campanas en la Catedral de Segovia. Este concierto tendrá una duración aproximada de 30 minutos.
A las 13.00 horas, la Unión Musical Segoviana ofrecerá un pasacalles desde la plaza Mayor hasta el Azoguejo con melodías conocidas por todos.
Estas propuestas se suman al concierto especial que se celebrará en Ávila para conmemorar el nombramiento conjunto de Ávila, Segovia y Santiago de Compostela como Ciudades Patrimonio de la Humanidad. El evento contará con la participación de la Escolanía de Segovia y la Orquesta Sinfónica de Segovia, que pondrá en escena el espectáculo “El misterioso caso del asesinato del tosedor de conciertos”.
En el concierto participarán también el Orfeón Terra a Nosa, la soprano Estela Araceli Vicente y el pianista Bohdan Syroyid, e incluirá obras inspiradas en monumentos emblemáticos de las tres ciudades: la Muralla de Ávila, el Pórtico de la Gloria y el Acueducto de Segovia.
Las invitaciones gratuitas para asistir a este concierto están disponibles en el Centro de Recepción de Visitantes, hasta agotar existencias.
Segovia no solo celebra un título, sino a quienes lo hacen posible: sus ciudadanos. Gracias al compromiso de los segovianos, ayer y hoy, la ciudad continúa siendo un referente mundial de conservación, historia y patrimonio.
1 diciembre, 2025
Cuanta hipocresía: “la concejala de Turismo ha destacado que en esta conmemoración queremos poner el foco en los segovianos, auténticos protagonistas y guardianes del patrimonio… No se trata únicamente de un título honorífico; es una responsabilidad, un compromiso…”
—A que nadie puede citar ni una sola cosa que el PP-Segovia ha hecho a favor ni del acueducto ni del Patrimonio de la Humanidad en general de la época Maza. Este tabloide digital solo publica lo que les mandan desde alcaldía… y a los “guardianes” les denunciamos en la Fiscalía por su atrevimiento ante tanta negligencia.
1 diciembre, 2025
La concejala tiene razón, “los segovianos, auténticos protagonistas”. Ella, lo que se dice ella como concejala, no da ni un palo al agua.
1 diciembre, 2025
Sin querer yo defender al PP, asociación política de malhechores, fue un alcalde del PP, Ramón Escobar, el que cerró el tráfico bajo el acueducto. Tuvo valentía política y acertó. Cada cual tenga lo suyo.
Ni una efeméride tan importante para la ciudad podemos celebrar.
1 diciembre, 2025
Gracias por el re conocimiento en favor del Alcalde Escobar.
1 diciembre, 2025
Venga ya con defender a los políticos cuentacuentos… ¿Nadie defiende a Segovia desde la neutralidad y el sentido común? ¿Solo vale la política? Así estamos con bufones en los sillones y los juntaletras buscando sus platos de lentejas!
1 diciembre, 2025
Jajaja… Ramón Escobar. El alcalde PP que BLOQUEÓ a sabiendas, DURANTE 8 AÑOS (ambas legislaturas suyas), la expropiación de la Casa de Moneda (que puso en marcha el alcalde CDS, Luciano Sánchez Reus, en 1989), mientras que nos daba el blablabla constante en prensa, como hace ahora su hija, con el resultado final del justiprecio aumentado en 2,2 millones de euros por intereses de demora, o sea el 100% del valor ‘oficial’ del monumento, que era otros 2,2 millones de euros. No tiene vergüenza May Escobar por haber regalado otros 4 años GRATIS a la IE Universidad en la Casa de Moneda (IGUAL QUE HIZO EL PSOE, por no saber gestionar más que el Circo Callejero, igual que Mazapayaso), solo porque ella no sabe HABLAR, ESCUCHAR ni GESTIONAR más que blablabla en prensa. ¿Alguna duda más? Con 37 años en Segovia, conozco el percal…
1 diciembre, 2025
Por lo que escuché una vez, Ramón Escobar no quiso saber nada de la Casa de la Moneda mientras estuviera pululando por ahí cierto personaje en torno a ella.
1 diciembre, 2025
El número de amargados va en aumento..
Se celebra algo tan importante como la declaración de Segovia como Patrimonio de la Humanidad,y una colección de amargados y resentidos se lanzan en tromba a criticarlo.