8 Comments

El Ayuntamiento celebra el 6 de diciembre el 40 aniversario de Segovia como Ciudad Patrimonio de la Humanidad

El programa diseñado para este día incluye un acto institucional, visitas guiadas, un concierto de campanas, un pasacalles y una exposición

Segovia, 1 de diciembre de 2025.- La concejala de Turismo, May Escobar, y el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, han presentado esta mañana la programación oficial diseñada por ambas áreas para conmemorar el 40 aniversario de la inclusión de Segovia en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO.

Durante la presentación, la concejala de Turismo ha destacado que “en esta conmemoración queremos poner el foco en los segovianos, auténticos protagonistas y guardianes del patrimonio que hace de nuestra ciudad un lugar único en el mundo. No se trata únicamente de un título honorífico; es una responsabilidad, un compromiso y, sobre todo, una oportunidad para proyectar al mundo la riqueza histórica, cultural y artística que nos define”.

Por su parte, el concejal de Cultura ha subrayado que el valor de una ciudad patrimonio de la humanidad no solo está avalado por poseer características arquitectónicas, naturales o históricas de incalculable valor. Lo es también por su cultura –material e inmaterial–, por el apoyo ciudadano y el respaldo vecinal a las iniciativas y actividades que se organizan y por toda propuesta nacida del tejido creador de una ciudad que trabaja por preservar su identidad pasada, mejorar su presente y ofrecer un legado para el futuro”.

Para esta efeméride, el Ayuntamiento de Segovia ha preparado una completa programación en la que han trabajado de manera coordinada las áreas de Cultura, Turismo y Europe Direct Segovia.

El día 6 de diciembre, el antiguo salón de Plenos del Ayuntamiento será el escenario, a las 11.00 horas, de un acto institucional dedicado a reconocer el papel fundamental de generaciones de segovianos en la protección y proyección del patrimonio local. El acceso será libre hasta completar aforo.

Desde el Área de Turismo se han organizado visitas guiadas gratuitas para profundizar en la comprensión y el valor de la ciudad, a las que los interesados en participar pueden inscribirse en el Centro de Recepción de Visitantes.

La primera de las visitas, Visita guiada al barrio de las Canonjías, será a las 10.30 horas a cargo de Luis Miguel Yuste, experto en arte románico.

A las 12.30 horas, Rafael Ruiz Alonso guiará a los participantes por El esgrafiado segoviano, una de las señas de identidad de la ciudad.

La visita de las 16.30 horas será por la Alameda del Parral con David Martín Carretero.

En el Centro de Recepción de Visitantes se inaugurará además la exposición de dibujos “Segovia Ciudad Europea de la Cultura 2025”, disponible del 6 de diciembre al 7 de enero de 2026, con la colaboración de Europe Direct Segovia.

A las 12.00 horas de este sábado, la Agrupación de Campaneros de Segovia –de reciente creación– ofrecerá un concierto de campanas en la Catedral de Segovia. Este concierto tendrá una duración aproximada de 30 minutos.

A las 13.00 horas, la Unión Musical Segoviana ofrecerá un pasacalles desde la plaza Mayor hasta el Azoguejo con melodías conocidas por todos.

Estas propuestas se suman al concierto especial que se celebrará en Ávila para conmemorar el nombramiento conjunto de Ávila, Segovia y Santiago de Compostela como Ciudades Patrimonio de la Humanidad. El evento contará con la participación de la Escolanía de Segovia y la Orquesta Sinfónica de Segovia, que pondrá en escena el espectáculo “El misterioso caso del asesinato del tosedor de conciertos”.

En el concierto participarán también el Orfeón Terra a Nosa, la soprano Estela Araceli Vicente y el pianista Bohdan Syroyid, e incluirá obras inspiradas en monumentos emblemáticos de las tres ciudades: la Muralla de Ávila, el Pórtico de la Gloria y el Acueducto de Segovia.

Las invitaciones gratuitas para asistir a este concierto están disponibles en el Centro de Recepción de Visitantes, hasta agotar existencias.

Segovia no solo celebra un título, sino a quienes lo hacen posible: sus ciudadanos. Gracias al compromiso de los segovianos, ayer y hoy, la ciudad continúa siendo un referente mundial de conservación, historia y patrimonio.