San Quirce reelige a Zamarrón y nombra académico a Carlos Rod

La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce ha celebrado esta semana dos sesiones —una ordinaria y otra extraordinaria— en las que ha renovado parte de su estructura directiva y ha incorporado un nuevo miembro académico.

En la sesión ordinaria del 4 de diciembre, Pablo Zamarrón Yuste fue reelegido para continuar como director de la institución durante el año 2026.

Zamarrón, que ocupa el cargo desde enero de 2023, permanecerá al frente de la entidad un año más conforme a los estatutos, que establecen mandatos anuales y elección en el pleno de diciembre. La junta directiva mantendrá la mayor parte de sus responsables, salvo el puesto de tesorería, que pasará a ocuparlo María Jesús Callejo en sustitución de María Teresa Cortón. El resto de cargos —vicedirección, secretaría, bibliotecaria, conservación de la Casa-Museo de Antonio Machado, publicaciones, comunicación y cultura digital— continúan sin cambios.

En sesión extraordinaria celebrada también el 4 de diciembre, la Academia eligió académico de número al editor y dramaturgo segoviano Carlos Rod, quien ocupará la vacante generada tras el paso de Alonso Zamora Canellada a la condición de supernumerario

Rod, licenciado en Dramaturgia y director desde 1996 de la editorial La uÑa RoTa —premiada este año con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural—, dispone de seis meses para preparar y leer su discurso de ingreso.

La institución subraya que la incorporación de Rod refuerza su perfil cultural contemporáneo, sumando a la trayectoria académica su experiencia en edición independiente, autoría teatral, docencia y gestión cultural. Su trabajo editorial abarca más de doscientos títulos y reúne obras premiadas con distintos galardones nacionales, junto a recuperaciones de textos de autores internacionales.

Con ambas decisiones, la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce cierra el año con la continuidad de su dirección y la entrada de un nuevo miembro académico en una de sus vacantes.