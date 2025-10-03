Las fiestas de San Frutos 2025 en el barrio de La Albuera comienzan a perfilarse con un programa que, aunque aún no está cerrado, ya ha confirmado una de sus citas más esperadas: el San FrutRock, que este año será un homenaje en clave tributo y se celebrará el 24 de octubre en la carpa del barrio.

La velada arrancará a las 20:30 horas con el grupo Biral y continuará con los conciertos tributo a Hombres G, Pereza y El Canto del Loco, a partir de las 21:30 horas. La noche se cerrará con la sesión de Canario Disco Macroshow desde las 00:30 horas. Todos los conciertos serán gratuitos.

Otras actividades confirmadas

Además del festival de música, la programación festiva ya cuenta con diversas propuestas para todos los públicos:

El torneo de mus San Frutos , los días 3 y 4 de octubre en el Mesón Los Ángeles , con premios gastronómicos para las mejores parejas.

Un taller infantil de marcapáginas de madera para niños de 3 a 12 años, previsto el 26 de octubre en Tinkunakama.

Una actividad de pintacaras con Tamamara Art el 25 de octubre por la mañana en el Parque del Peñascal, junto a los hinchables.

La Asociación de Peñas de San Frutos continúa trabajando en el resto de la programación, que se dará a conocer en los próximos días, pero el anuncio de estos actos ya adelanta un calendario festivo que combinará música, tradición y actividades familiares en el barrio de La Albuera.