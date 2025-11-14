Samuel Vázquez lamenta en Segovia el abandono a los funcionarios de prisiones

El portavoz nacional de de Seguridad, Inmigración e Interior de VOX, Samuel Vázquez, ha visitado Segovia. Durante la jornada se ha reunido en la sede de VOX en Segovia con los representantes en la provincia del Sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar, a la reunión ha asistido la procuradora de VOX por Segovia, Susana Suárez y la presidenta del partido en la provincia, Fuencisla Arévalo.

Tras la reunión, Vázquez ha sido contundente: “Los funcionarios de prisiones han sido abandonados”. El portavoz ha señalado que en los centros penitenciarios “se refleja la nueva realidad criminal que preside nuestro país, desde la apertura de fronteras y los procesos de inmigración ilegal desbordados”. Según ha explicado, los funcionarios trasladaron la difícil situación que se vive en las cárceles, marcada por la “creación de bandas dentro de las prisiones”, lo que está provocando “reyertas entre ellas” y un notable aumento de la violencia.

Asimismo, Vázquez ha denunciado que los funcionarios de prisiones “carecen de formación, de medios y de protección; están completamente desamparados”. En este sentido, ha hecho especial hincapié en la falta de “protección jurídica”, afirmando que se encuentran “abandonados a su suerte”.

El portavoz de VOX, ha explicado que la funcionarias “reciben agresiones verbales diarias”, sin que se tomen medidas contra los internos, y ha criticado la instalación de puntos violetas dentro de los centros penitenciarios, por si son agredidas por otros funcionarios “para los internos no, para sus compañeros funcionarios, si”, ha reprochado, y ha añadido que los trabajadores penitenciarios “están hartos y no están para las estupideces del Partido Socialista y del Partido Popular”.

Vázquez también ha denunciado que la realidad en las cárceles pasa por “intentar que haya el menor número posible de presos en primer grado”, con el objetivo de “vender el relato de que la rehabilitación y la reinserción funcionan”. Sin embargo, ha advertido que “los sacan del primer grado siendo igual de violentos”.

Finalmente, el portavoz nacional de Seguridad ha subrayado que “con VOX, ley y orden, los policías, los guardias civiles y los funcionarios de prisiones serán protagonistas en la creación de estrategias”.