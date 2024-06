Ramsés renueva con la Sego

El técnico segoviano Ramsés Gil ha renovado su compromiso con la Gimnástica Segoviana, para tomar las riendas del equipo de cara a la temporada 2024/2025 en la nueva categoría. De esta manera, Ramsés afronta su tercera temporada como entrenador al frente del banquillo azulgrana.

El preparador ha escrito una carta con sus reflexiones para dar el paso al frente del timón de la nave gimnástica.

“Han pasado exactamente 38 días desde el que fue, probablemente, el día más feliz para todos los Gimnásticos. Tiempo suficiente para reflexionar, hacer el balance necesario, después de una temporada apasionante, y para tomar el pulso a Segovia, y conocer si puede y quiere embarcarse, con un puñado de locos, en la que va a ser, sin duda, la mayor aventura de este nonagenario Club.

La tarea no es sencilla. Mucho más para un equipo cuyo crecimiento reposa en una Junta Directiva no profesional, y que encuentra en los éxitos deportivos, la única recompensa a su incansable y poco agradecido trabajo. Bien es cierto que para los que compartimos esa desbordante pasión, no hay mejor premio. Su mayor éxito no está en la gestión de sus pocos recursos. Su mayor logro es haber conseguido cambiar el paradigma del fútbol. Desde nuestra pequeña ciudad, son más de diez años dando ejemplo de que existe otro fútbol. Sin prisas, sin agobios, alejado de urgencias, sin cuestionarse todo cuando los resultados no llegan, sin ventajismos, con el apoyo y confianza constante al trabajo. Más cercanos aún, si cabe, cuando se tuerce la flecha. Esto no ocurre en ningún equipo del mundo. Solo en este. Es intangible (no se puede cuantificar esa tranquilidad para trabajar día a día), pero no tiene precio.