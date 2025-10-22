La Escuela de Capataces Forestales de Coca, vuelve a enfrentarse a un inicio de curso marcado por la falta de docentes, una situación que, según denuncian alumnos y familias, “se repite año tras año sin que se adopten soluciones definitivas”.

En un comunicado difundido por los propios estudiantes, el alumnado reclama “docentes ya” y denuncia que más de un mes después del comienzo de las clases siguen sin cubrirse tres plazas: dos de Mecanización Forestal (una en el grado medio y otra en el grado superior) y una de Aprovechamientos del Medio Natural, correspondiente al segundo curso del Grado Superior de Gestión Forestal y Medio Natural.

Según explican, la ausencia de profesorado afecta a asignaturas “con mayor carga lectiva y esenciales para poder titular”, lo que podría impedir que parte del alumnado finalice el curso y acceda a futuras oposiciones. “Esta falta de organización nos está desmotivando y compromete nuestra formación profesional y práctica”, lamentan en su escrito.

Las familias, por su parte, comparten la preocupación. Gracia, madre de un alumno del centro, afirma que “la situación es sangrante este año, porque además de faltar profesores, otros se incorporan tarde tras haber consolidado plaza, con el curso ya en marcha”. En declaraciones remitidas a este medio, asegura que esta situación “está provocando ansiedad tanto en los docentes como en los alumnos, que no saben cuándo se incorporarán los nuevos profesores”.

Coca denuncia además la falta de respuesta por parte de la administración autonómica: “He presentado cuatro solicitudes por sede electrónica y no he recibido contestación alguna”. Según indica, la falta de planificación también afecta a la calidad del aprendizaje práctico: “Nos consta que se ha llegado a exigir titulación de ingeniero para impartir mecanización, una materia eminentemente práctica. Parece que no saben ni subirse a un tractor”.

El comunicado del alumnado, difundido también en redes sociales, subraya que esta situación “pone en riesgo la formación de los futuros bomberos forestales, agentes medioambientales, celadores o guardas rurales”. Aseguran que el profesorado actual “está asumiendo más horas lectivas de las que les corresponden y adelantando temario para que las clases no se detengan”.

Tanto familias como estudiantes apelan a la Junta de Castilla y León para que las vacantes se cubran de forma urgente. “No pedimos milagros, solo profesores en las aulas”, concluyen.