Punto y final

Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis sanitaria ha sido la imperiosa necesidad de cambiar los modelos actuales existentes en relación a la gestión de los servicios públicos. Desgraciadamente en menos de un mes ha quedado claro que los modelos de gestión de “externalización” de servicios o las cooperaciones públici- privadas no son la mejor opción para garantizar los derechos básicos de acceso a los servicios públicos.

Durante años los adoradores de la “eficiencia” y el “ahorro” nos han vendido las bonanzas que suponía para los territorios desviar fondos a empresas privadas prestadoras de servicios públicos. Y ahora resulta que mientras nuestro personal sanitario y no sanitario de lo público hace lo posible y lo imposible con los recursos disponibles, desde lo privado lanzan ese SOS de intervención del Estado para que la sanidad privada no quiebre. ¿No eran éstos los gurús de la eficiencia y el ahorro en la Sanidad? Pues claro que no lo eran, porque la prestación de servicios públicos nunca puede basarse en términos puramente mercantiles, tiene que hacerse bajo una lógica de cuidado de las personas, y eso nunca tiene precio.

Pero si ha habido algo dramático y desolador ha sido la vulnerabilidad y la desprotección a la que se han enfrentado las personas mayores, también sus trabajadoras, pero especialmente los residentes en centros de carácter residencial, y muy agravada esta situación en Segovia.

Según datos proporcionados por la propia Junta de Castilla y León, los fallecimientos en estos centros con positivo confirmado han sido 905, lo que supone un 63% de las 1.429 muertes confirmadas en toda nuestra Comunidad. Y estas cifras sin contar aquellos fallecimientos con síntomas compatibles que duplicarían esta cifra y harían aumentar las muertes totales en más de 500.

Y si alguien se lleva la palma en este abandono imperdonable a nuestros mayores, esa es nuestra provincia. Desgraciadamente en los primeros puestos de ratio de muertes por cada mil habitantes en toda España por Covid19 confirmados, de los cuales, e insisto según datos proporcionados por la Junta de Castilla y León, el 50% corresponde a residentes en centros. Y eso sin sumar tampoco los fallecidos con síntomas compatibles.

Bajo la premisa de la suma de casos confirmados y fallecidos con síntomas compatibles, Segovia se ha convertido en la provincia de Castilla y León con más defunciones. Y esto significa que alrededor del 14% de los residentes en centros de nuestra provincia han muerto por Coronavirus o con síntomas compatibles. Un dato sangrante, teniendo en cuenta que Segovia tan solo “aporta” el 5,5% del total de las personas que residen en centros de estas características.

¿Y qué ha podido ocurrir? Eso, espero y deseo que lo dirima un juzgado con la investigación correspondiente, según hemos podido leer en varios medios de comunicación tanto la Fiscalía está investigando a varias residencias en toda España, algunas de Castilla y León, así como el Defensor del Paciente ha denunciado a Castilla y León por el número de muertes en residencias.

De momento podemos ir unos años atrás para entender algunas cosas. En primer lugar no hay que irse muy lejos en el tiempo para conocer las denuncias sobre la precariedad laboral de las trabajadoras en muchos de estos centros residenciales.

En segundo lugar podemos remontarnos a la insistencia de la Junta de Castilla y León en modificar el Decreto de funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a la personas mayores. Una modificación que ha sido tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León hasta en dos ocasiones, y que ha recibido las críticas por parte de amplios sectores de la sociedad de Castilla y León por intentar reducir el número de profesionales de atención directa y la dificultad que esto suponía para atender en condiciones a todos los residentes. Algo que además es público a través del portal de transparencia donde esta reducción ha sido de lo más comentado, y con una respuesta a todos ellos, por parte de la Junta de Castilla y León, diciendo que los usuarios de estos centros siempre van a poder utilizar en última instancia la Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público.

En tercer lugar, y por último también, nos podemos remontar al año 2008, año del inicio de la crisis económica de nuestro país. Cómo decíamos al principio muchos fueron los recortes que se fueron realizando a partir de ese año en pro de la eficiencia y del ahorro económico. Y estos centros por supuesto fueron uno de los principales objetivos.

Es cierto que el negocio de las residencias empezó mucho antes pero la crisis aumentó las ganas de empresas multiservicios, constructoras, fondos de inversión, multinacionales que ante la debacle de ciertos sectores vieron en éste la oportunidad del dinero. Ya en el 2007, y según un estudio realizado por el CSIC, el 70% de las plazas residenciales en Castilla y León estaban en manos privadas. Y mientras a lo largo de los años las plazas públicas aumentaban con cuentagotas o incluso disminuían como ha sido el caso de Ávila, Palencia y Soria, donde las plazas privadas aumentaban 7 veces más, hasta llegar a 2019 a casi el 75%. Es decir, en la actualidad 3 de 4 plazas se encuentran en manos privadas.

Y aunque desde 2007 hasta 2019 las plazas públicas han aumentado en poco más de 1.000, la realidad es que sobre el total de plazas disponibles existen un 2% menos que en 2007. Por no hablar de que muchas de esas plazas públicas están gestionadas por empresas privadas a las que las Administraciones Públicas pagan millones de euros.

Pudiera parecer que en el maremoto de cifras diarias, así como las recogidas en este artículo se pierda un poco de humanidad, pero nada más lejos de la realidad. En concreto, para mí cada palabra escrita ha supuesto una inmensa tristeza sin parar de pensar en las personas que están detrás de las cifras, en cómo se sentirán sus familias, en ese dolor provocado por la ausencia de despedida y la persona, y en la vulnerabilidad a la que han estado expuestas.

En definitiva, los hechos, tristemente, han demostrado cómo decíamos al principio, el modelo fallido de cuidados supeditado al beneficio económico y al lucro, y por lo tanto es un modelo al que hay que poner punto y final.