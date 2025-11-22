Polígonos, San Lorenzo y barrios incorporados en la segunda semana del plan de asfaltado

El Plan de Asfaltado 2025, impulsado por el Ayuntamiento de Segovia, iniciará el próximo lunes su segunda semana de trabajos con nuevas intervenciones repartidas entre los polígonos de Hontoria y El Cerro, el barrio de San Lorenzo y los barrios incorporados.

Si las condiciones climatológicas lo permiten, está previsto que las máquinas trabajen en el barrio de San Lorenzo, donde se asfaltarán las calles las Nieves, Puente de Ciguiñuela y Los Vargas.

En el polígono del Cerro comenzarán las labores de fresado en las calles Navacerrada y Guadarrama. Asimismo, en Fuentemilanos y en la parcela situada frente a las oficinas de Urbanismo se procederá a la extensión de material granulado procedente del asfaltado.

Durante la jornada continuarán también los trabajos de fresado y asfaltado en las calles Gremio de los Caldereros y Gremio de la Lana, y se iniciará el fresado en la avenida de Hontoria.

El Plan de Asfaltado 2025 dispone de un presupuesto global de 971.771 euros y un plazo de ejecución estimado de un mes. El proyecto contempla actuaciones en alrededor de 60 calles de la ciudad, incluyendo viales de los polígonos industriales y de los barrios incorporados, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y el estado general de las infraestructuras urbanas.