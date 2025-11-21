La Guardia Civil informa a la ciudadanía sobre la proliferación de estafas relacionadas con la comercialización de pellets, combustible sólido utilizado habitualmente para sistemas de calefacción. Se han detectado casos en los que los delincuentes, mediante anuncios en páginas web y redes sociales, ofrecen este producto a precios llamativamente bajos, exigiendo el pago por adelantado y no llegando a realizar la entrega.

Ante esta modalidad delictiva, la Guardia Civil recomienda extremar las precauciones:

Verificar siempre la identidad y solvencia de la empresa o vendedor.

Verificar siempre la identidad y solvencia de la empresa o vendedor. Desconfiar de ofertas con precios muy inferiores a los habituales del mercado.

Desconfiar de ofertas con precios muy inferiores a los habituales del mercado. Desconfiar de las páginas que contengas errores ortográficos, gramaticales, o de traducción, así como extensiones de dominio diferentes a las comunes como .net o .com

Desconfiar de las páginas que contengas errores ortográficos, gramaticales, o de traducción, así como extensiones de dominio diferentes a las comunes como .net o .com Buscar en los datos de la empresa si hay secciones legales como “aviso legal” y “condiciones de compra”, que incluyan datos de contacto y políticas.

Buscar en los datos de la empresa si hay secciones legales como “aviso legal” y “condiciones de compra”, que incluyan datos de contacto y políticas. Evitar pagos por adelantado sin garantías de entrega, optando por el pago contra reembolso.

Evitar pagos por adelantado sin garantías de entrega, optando por el pago contra reembolso. Utilizar medios de pago seguros y conservar justificantes de la transacción.

Utilizar medios de pago seguros y conservar justificantes de la transacción. Ante cualquier sospecha, abstenerse de realizar la compra y comunicarlo a las autoridades.

Asimismo, se recuerda a los ciudadanos que la Guardia Civil ofrece la posibilidad de presentar denuncia telemática gestionada a través de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), desde el apartado de Denuncia Telemática de la Sede Electrónica de Guardia Civil https://guardiacivil.sede.gob.es o desde la página oficial www.guardiacivil.es.

Mediante este servicio se pueden denunciar, entre otros hechos, los cargos fraudulentos en tarjetas bancarias y otros medios de pago.

No obstante, la Guardia Civil subraya que, en aquellos casos de especial urgencia o gravedad, los ciudadanos pueden y deben acudir personalmente a las dependencias oficiales para presentar la correspondiente denuncia.