Publicatessen entra en la mayoría de edad con nuevas propuestas: podcast y encuentro generacional

El Festival Publicatessen, organizado por el alumnado del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas del Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid, celebrará su XVIII edición en marzo de 2026, consolidándose como uno de los encuentros universitarios de referencia en el ámbito creativo y publicitario a nivel nacional. Bajo el lema “ADN CREATIVO. La esencia que nos une”, el certamen volverá a reunir a estudiantes, profesionales, docentes y empresas en una programación que combina aprendizaje, innovación y contacto con el sector.

Entre las principales novedades de esta edición, el festival incorpora la creación del Podcast Publicatessen, un espacio digital en el que estudiantes, profesorado y profesionales analizarán tendencias, compartirán experiencias y reflexionarán sobre el presente y futuro de la creatividad publicitaria. A ello se sumarán los llamados Encuentros Generacionales, concebidos como foros de diálogo entre publicistas veteranos, jóvenes profesionales y alumnado para abordar la evolución del sector y los desafíos que afronta la industria.

El festival mantiene su estructura habitual y su compromiso con la formación práctica. Dentro del calendario destaca la Liga Publicatessen, que se celebrará el 5 de marzo de 2026 y en la que equipos universitarios de toda España desarrollarán una campaña publicitaria contra reloj a partir de un briefing real. El campus acogerá del 16 al 19 de marzo un amplio programa de charlas, talleres y mesas redondas con más de una treintena de profesionales del ámbito creativo, estratégico y audiovisual, mientras que la Gala Publicatessen, prevista para el 19 de marzo, pondrá fin a esta edición con la entrega de los tradicionales premios a las piezas y proyectos presentados por estudiantes y jóvenes talentos.

En paralelo, el festival reforzará su vertiente social mediante acciones solidarias y colaboraciones con entidades como la Residencia de las Hermanitas de los Pobres, la Feria del Voluntariado o el Mercado Solidario de Segunda Mano, integrando así la responsabilidad social en el marco general de actividades de Publicatessen.