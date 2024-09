29 Comments

Lío en la calle de Gutiérrez Mellado, en el segoviano barrio de Santa Eulalia. La policía local tuvo que intervenir en la mañana del 13 de septiembre para poner paz entre vecinos. El objeto en discusión son los parterres de esa calle, objeto de un litigio que, en la práctica mantiene la zona en total abandono. Hartos de la situación, desde la Asociación de Vecinos de Santa Eulalia, presidida por Esther Santos, hace unos meses y con cargo a la subvención del ayuntamiento, se adquirieron enseres para, entre otras cosas, desbrozar la parcela. Finalmente, este viernes, tres voluntarios de la asociación empezaban el trabajo de desbroces y limpieza que sin embargo ha sido interrumpido por otros vecinos, propietarios de los inmuebles a los que pertenece la parcela, impidiendo el paso a los voluntarios.

Los parterres son un tema conflictivo. El pasado mes de julio desde la asociación se iniciaba una recogida de firmas para poner fin al mal estado de los “jardines”. El Ayuntamiento de Segovia señalaba entonces que en diversas ocasiones se había requerido a los propietarios para que procedieran a su limpieza, en conformidad con las ordenanzas. Pero algunos de estos propietarios, y a través de los medios, informaban de su interés en que la zona pasara a titularidad municipal, o cuando menos, que el ayuntamiento la limpiara, cosa que al parecer había hecho en el pasado, al no tener claro algunos propietarios de las viviendas en cuestión a quién corresponde el mantenimiento de un espacio privado pero de dominio público. El ayuntamiento por su parte, se reiteraba en que no puede asumir el mantenimiento de zonas privadas y abogaba, en tanto no queda resuelto el caso, por un arreglo “voluntario” del tipo de permitir que la asociación asumiera el saneamiento.

Así estaban las cosas cuando los tres vecinos de la asociación, con la presidente al frente, empezaban el desbroce. Les ha salido al paso un primer propietario y luego dos más, requiriéndoles a cejar en el empeño, cosa que al final han conseguido. “Me he sentido acosada y he sido insultada. Todo ha sido lamentable y estudiaremos las oportunas denuncias”, explicaba Santos, que señalaba que su intención era completar el trabajo y adecentar la zona durante este fin de semana. “La idea era completar el trabajo en tres días”, explica Núñez.

La versión de la comunidad de propietarios

Por su parte, desde la comunidad de propietarios de Gutiérrez Mellado se niega cualquier situación de insultos o de acoso y se minimiza el incidente. En un comunicado, sí reconocen que, aunque, aunque consideran que la zona es de titularidad municipal, recriminaron a Santos que “quién era ella, y que a quien habían pedido permiso para limpiar unos jardines que, según el Ayuntamiento, son privados y corresponde su limpieza a los vecinos”. Se da la circunstancia que Santos estuvo acompañada del acompañada del concejal de Participación Ciudadana, Gabriel Cobos. Ver comunicado íntegro.