Prodestur refuerza el control del agua con un nuevo detector de metales

El Laboratorio de Prodestur, dependiente de la Diputación de Segovia, ha incorporado un nuevo equipo de absorción atómica con horno de grafito que permitirá reforzar el control de la calidad del agua potable en la provincia. Esta adquisición mejora la capacidad del servicio para atender los análisis que se realizan para más de un centenar de ayuntamientos adheridos al convenio de gestión del agua.

La técnica que utiliza el equipo se basa en la atomización de una pequeña cantidad de muestra sometida a altas temperaturas en una cámara de grafito. La luz emitida por una lámpara específica para cada elemento es absorbida por los átomos presentes en la muestra y esa absorción se correlaciona con la concentración del metal analizado.

Se trata de una técnica de muy alta sensibilidad, capaz de medir concentraciones extremadamente bajas de metales pesados —las que exige la normativa vigente en agua de consumo humano— con gran precisión y fiabilidad. Esta capacidad es esencial para detectar elementos como plomo, cadmio o arsénico incluso cuando se encuentran en cantidades mínimas.

Asimismo, el Laboratorio afrontará en febrero de 2026 una nueva auditoría de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para ampliar su alcance acreditado en los parámetros de turbidez y enterococos, dos determinaciones que los municipios demandan cada vez con mayor frecuencia. A mayores, en 2027 está previsto trabajar para ampliar el alcance de la acreditación.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha destacado que “la mejora de los equipos y la ampliación de acreditaciones son pasos estratégicos para seguir ofreciendo un servicio riguroso, preciso y útil para los municipios. El Laboratorio de Prodestur es una herramienta esencial para garantizar la seguridad del agua que consumen nuestros vecinos, y vamos a continuar apoyando su modernización y su crecimiento técnico”.

Laboratorio de referencia

El Laboratorio de Prodestur realiza cada año miles de análisis de agua potable y mantiene convenios con más de cien ayuntamientos de la provincia, además de desarrollar tareas de control de piscinas, análisis agroalimentarios y asesoramiento técnico. La planificación prevista para 2026 contempla seguir reforzando estas líneas de trab ajo y avanzar en nuevas acreditaciones y áreas técnicas.

Con esta inversión y con los procesos de auditoría previstos, la Diputación de Segovia reafirma su compromiso con la salud pública y con la mejora de los servicios que presta a los municipios en materia de control y calidad del agua potable.