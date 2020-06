Por qué el virus se ensañó en Segovia

Segovia es la tercera provincia española con mayor porcentaje de infectados y la primera en letalidad de la epidemia. ¿Por qué?

Son preguntas diferentes. El relato más sólido sobre la propagación del virus apunta a Madrid como brote inicial más fuerte. Hasta el 8M (sí, a toro pasado, es innegable que aquellas manifestaciones, al igual que el fútbol o el congreso de Vox, fueron una temeridad) los casos registrados -el estudiante italiano del IE, un par de enfermeras- parecían bajo control. El 13 de marzo se registra el primer fallecido y la situación se descontrola ese fin de semana con incrementos de contagios del 30%. El 27 de marzo el hospital de Segovia tiene ya más ingresados que camas teóricas. Hasta el 1 de abril la cifra de contagiados aumenta a un ritmo frenético superior al 10% diario. Los ingresos hospitalarios refieren 341 pacientes el 2 de abril. Al día siguiente empiezan a bajar pero la media de fallecidos se mantendrá en 6 diarios (¡en el hospital!, sin contar residencias) hasta mediados de abril.

En Segovia el impacto tiene dos focos, Segovia y su alfoz y las residencias existentes en toda la provincia. Ahora consideren un dato. El 29% de los nacidos en Segovia vive en Madrid, eso son unos 50.000. Añadan otros 5.000 que se desplazan a diario a la capital. Comparten durante dos horas diarias el espacio cerrado del autobús, los transportes públicos de Madrid. Los fines de semana son miles los que vuelven a casa. Son estudiantes, son trabajadores, funcionarios que aprovechan para ver a sus padres, para cargar el carrito de la compra… Pienso que el grueso de contagios vino por esta vía, siendo irrelevantes, frente al sentir popular, los casos derivados estrictamente de madrileños de segunda residencia. Como lo prueba que El Espinar, el eje de la N-110 o de la A-1 fueran demarcaciones con mucha menor prevalencia que Segovia capital y las residencias más próximas a pesar de concentrar el grueso de segundas residencias.

La respuesta a la pregunta de por qué en Segovia pegó tanto apunta directamente a la movilidad y a que recibimos con especial intensidad la primera oleada de contagios. El confinamiento llegó tarde o por ser más exactos no nos benefició tanto como en otros territorios. Es lo mismo que sucede en las otras dos provincias más castigadas, Soria y Albacete. No hay apenas industria y una parte sustancial de sus naturales campa por Madrid. En la provincia tienen a los padres o abuelos a los que, claro, visitan con frecuencia. Añadan a eso condicionantes metereológicos similares, aunque en eso no existe para nada un consenso entre los expertos.