Cerca de 500 médicos de la provincia de Segovia están llamados a secundar la huelga nacional convocada del 9 al 12 de diciembre en protesta por el nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud. El paro ha sido impulsado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) dentro de un conflicto abierto a nivel estatal ante la falta de acuerdo con el Ministerio de Sanidad .

A nivel nacional, la huelga ha sido convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) tras casi tres años de negociaciones sin acuerdo sobre la reforma del Estatuto Marco, en vigor desde 2003. Los sindicatos rechazan el actual borrador y reclaman un Estatuto específico para la profesión médica, al considerar que el texto no reconoce adecuadamente su nivel de formación, responsabilidad y condiciones de trabajo .

Entre las principales reivindicaciones figuran la creación de un ámbito propio de negociación, la diferenciación en los grupos profesionales, el reconocimiento de la jornada de guardias como actividad extraordinaria, la limitación efectiva de las jornadas semanales, el rechazo a la movilidad forzosa y al régimen de incompatibilidades planteado. También alertan de que el nuevo modelo podría provocar una salida de profesionales del sistema público.

Huelga del 9 de diciembre

El 29,3% de los médicos de la provincia de Segovia ha secundado este martes la huelga convocada a nivel nacional por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco. En cifras absolutas, 115 facultativos se han sumado al paro de un total de 392 efectivos disponibles en el turno de mañana.

En el conjunto de Castilla y León, el seguimiento medio ha sido del 25,83%, según los datos facilitados por la Gerencia Regional de Salud. En total, han participado en la huelga 1.768 médicos de los 6.844 profesionales disponibles en el turno de mañana en las once áreas de salud de la Comunidad.

Por niveles asistenciales, el paro ha alcanzado una media del 32% en Atención Hospitalaria, con 1.531 profesionales en huelga; del 11% en Atención Primaria, con 236 facultativos; y del 4% en la Gerencia de Salud de Área, con un solo médico en huelga.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 10,6% (36 médicos); Burgos, 43,9% (336); León, 28,1% (347); Palencia, 27,2% (118); Salamanca, 18% (261); Segovia, 29,3% (115); Soria, 27,7% (45); Valladolid, 26,5% (452); y Zamora, 15,6% (58).

La movilización, impulsada por CESM, tiene como objetivo visibilizar el malestar del colectivo médico ante la propuesta de reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario. Las principales reivindicaciones se centran en la ausencia de un estatuto profesional específico para los médicos y en la falta de avances en la mejora de sus condiciones laborales.

Enero

Además de esta convocatoria de cuatro días, distintas organizaciones sindicales con representación en el ámbito sanitario han anunciado una huelga indefinida a partir del 27 de enero, con paros cada martes, si no se producen avances en el proceso de negociación del nuevo Estatuto Marco.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad sostiene que el borrador incorpora todas las demandas que entran dentro de su ámbito competencial y recuerda que aspectos como retribuciones, jubilación anticipada o distribución concreta de turnos corresponden a otros marcos normativos y a las comunidades autónomas.