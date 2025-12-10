El asfaltado de Valdevilla aplazado por lluvias

Los trabajos nocturnos de extensión de la nueva capa asfáltica de la rotonda de Valdevilla, inicialmente previstos para hoy martes, se trasladan a mañana miércoles, a partir de las 21.00 horas, debido a la alta previsión de lluvia para esta noche.

El horario se mantiene con el objetivo de minimizar, en la medida de lo posible, las molestias a los usuarios, evitando los momentos de mayor afluencia de tráfico.

Mientras se desarrollen estas labores, los vehículos que se dirijan hacia la carretera de Madrid desde la de San Rafael, serán desviados por el Polígono del Cerro, a través de la calle Guadarrama. Quienes accedan a Segovia desde la carretera de San Rafael, al llegar a la rotonda del Pastor serán redirigidos hacia el barrio de Nueva Segovia por la avenida de Gerardo Diego.

La intervención se ejecutará siempre y cuando la evolución del tiempo lo haga posible, ya que la lluvia u otras inclemencias impiden la correcta aplicación de la mezcla asfáltica.

El plan de asfaltado de este año, en el que el Ayuntamiento está invirtiendo 971.771 euros, incluye alrededor de 60 actuaciones en diferentes zonas del municipio, entre ellas los barrios incorporados y los polígonos de Hontoria y el Cerro, distribuidas en tres lotes. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, el objetivo es completar las obras antes de que comiencen las fiestas navideñas.