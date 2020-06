La Segunda ronda del estudio serológico no registra nuevos inmunes en Segovia

El ministerio de Sanidad presentaba el 4 de junio los resultados de la segunda ronda del estudio de seroprevalencia al ENECovid19 por provincias y que confirma que en los quince días desde la primera entrega del estudio apenas hay incremento de inmunes, y por tanto de contagiados. Segovia, con un 12,6% de la población, el mismo porcentaje que marcaba el 14 de mayo, sigue siendo la tercera con más difusión de la epidemia, precedida por Albacete y Soria. El total nacional se mantiene en un 5.2% de la población española infectada.

A diferencia de la primera entrega del estudio, en la segunda todos los test se han confirmado con pruebas PCR (en el anterior hubo un cruce estadístico con pruebas de laboratorio sobre un porcentaje del total realizado) y apuntalan una importante serie de conclusiones.

La primera es que las medidas de confinamiento detuvieron la propagación del virus a rajatabla. En las últimas dos semanas el número de nuevos infectados es imperceptible, una muy buena señal. A nivel nacional el 5.2% supone que 2,2 millones de españoles han estado en contacto con el virus, sin embargo, solo el 10%, unos 240.000, han tenido un reconocimiento oficial como contagiados. En otras palabras, en 9 de cada 10 casos la infección es asintomática o tan leve que no llega a la estadística oficial de enfermos. Esto planteaba la posibilidad de población asintomática siguiera expandiendo la enfermedad. No parece ser el caso y más bien confirma las teoría que apuntan que los asintomáticos no alcanzan en la mayoría de los casos la carga viral para propiciar nuevos contagios.

19.000 infectados en Segovia

En Segovia los datos refieren a que 19.000 segovianos habrían estado en contacto con el virus, de los cuales un 18% pasaron a la estadística hospitalaria (3.488 contagiados según el último parte). Es cierto que en atención primaria llegaron a reflejarse hasta 7.000 casos sospechosos (no confirmados), pero solo la mitad precisaron atención hospitalaria. Con todas las cautelas del mundo, el estancamiento en 12.6% invita a pensar que, dado que en la última semana los nuevos contagios no llegan a 20, siendo la mayoría casos de los llamados “grupos de cribado” (asintomáticos), considerando también que los hospitalizados apenas son 11, la epidemia está totalmente controlada. Podría ser cosa de días que en Segovia dejara de existir población susceptible de contagiar. De extenderse la situación al resto del país podría hablarse entonces de una plena recuperación de la normalidad.

Sin embargo no hay que llamarse a engaño. Países como Brasil, Estados Unidos, Rusia o Reino Unido, que recibieron el impacto de la epidemia más tarde y con políticas diferentes, siguen sumando oleadas de contagiados. La posibilidad, por tanto, de un rebrote importado sigue siendo más que real.

Con un agravante, como demuestra el estudio, no hay “inmunidad de rebaño” o está muy lejos de concretarse. Un rebrote no controlado tendría a un 95% de la población española susceptible de infectarse, algo menos en Segovia.

3% de letalidad en Segovia

Conocido el porcentaje de la población infectada también podemos responder a la pregunta de ¿a cuántos mata el coronavirus? Es el índice de letalidad, y en este caso cambia en función de si se toman solo las defunciones hospitalarias, la conjunta con las residenciales o se tira de registro civil y se conteja la causa de la muerte allí especificada. En Segovia, hay una clara coincidencia entre los datos de mortandad del registro civil, también los que facilitaba ayer el INE, con la suma de fallecidos en hospital y residencias, alrededor de 580 muertes. Esto supone una tasa de letalidad por covid19 del entorno al 3%