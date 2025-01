15 Comments

La renaturalización de las plazas de Nueva Segovia, presentada en el marco del plan “Acueductos de Biodiversidad”, ha generado un debate intenso en la ciudad. Aunque es comprensible que cualquier transformación urbana suscite inquietudes, especialmente cuando implica la reducción de plazas de aparcamiento, resulta crucial no perder de vista el horizonte más amplio: el beneficio medioambiental, social y económico a largo plazo que representa esta iniciativa. Proyectos como este no solo redibujan el paisaje urbano, sino que también redefinen nuestra manera de convivir con el entorno. Además, el proyecto va más allá de la renaturalización de las plazas, incluyendo la renovación del alumbrado, el saneamiento y otras intervenciones en diversos puntos de la ciudad.

Imaginemos las plazas de Nueva Segovia transformadas en espacios donde los niños puedan jugar bajo la sombra de los árboles, donde los vecinos se reúnan a charlar en bancos rodeados de vegetación, donde el aire se sienta más limpio y con menos ruido en cerca de 50.000 m2 de la ciudad. Poca broma.

Claro está que el proceso implica sacrificios, como la reducción del 18% de las plazas de aparcamiento actuales, una cifra significativamente menor a la inicialmente planteada del 50%. También es natural que algunos vecinos y comerciantes se muestren preocupados. Temen que la reducción de aparcamientos pueda afectar su día a día, especialmente en zonas como la plaza de Tirso de Molina, donde la actividad económica depende, en parte, del tráfico vehicular y del movimiento comercial de la zona. Sin embargo, ignorar el impacto positivo que tendrá la renaturalización sobre la calidad de vida y la atracción de personas a estos espacios es, cuanto menos, miope. Ciudades que han llevado a cabo proyectos similares, como Vitoria-Gasteiz, han demostrado que los espacios verdes no solo embellecen, sino que también dinamizan el comercio y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

La resistencia al cambio suele basarse en la idea de que cualquier transformación traerá más inconvenientes que ventajas. Sin embargo, las evidencias contradicen este miedo. Los espacios verdes fomentan la interacción social, atraen a visitantes y mejoran el bienestar físico y mental de quienes los disfrutan. Por no hablar, de los claros beneficios en eficiencia energética. Una plaza a menor temperatura permitirá menos calor en el domicilio en época estival y menor consumo en electricidad y aire acondicionado. Mediten.

Hay quienes solicitan un referéndum para decidir sobre la ejecución del proyecto. Si bien la democracia directa puede parecer una solución justa, hay decisiones que trascienden los intereses particulares y deben tomarse con una visión global. El Ayuntamiento ya ha mostrado disposición al diálogo, incorporando sugerencias vecinales a través de talleres participativos. Pero también es necesario marcar límites: para eso están las urnas.

Este no es solo un proyecto para Nueva Segovia. Es una acción que afecta a toda la ciudad, un primer paso en un plan más amplio para hacer de Segovia un lugar más habitable y sostenible. Es hora de dejar atrás egos, sacadas de pecho, partidismos políticos y asumir un cambio que, aunque pueda incomodar a algunos, traerá beneficios que nuestras generaciones futuras agradecerán. Porque, si no lo hacemos ahora, no es difícil imaginar el titular del futuro: “Plazas para coches, no para la vida”.