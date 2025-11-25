Alerta en Trescasas por un fraude que suplanta al Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Trescasas ha emitido un comunicado en el que advierte a vecinos y empresas del municipio de que no mantiene ninguna relación contractual ni colaboración con la empresa denominada “Revistas Emergencias y Seguridad Ciudadana”, vinculada a la página web emergenciasyseguridadciudadana.eu.

Según informa el consistorio, se han recibido avisos de que esta empresa podría estar contactando con particulares y negocios del municipio atribuyéndose “falsamente la representación o el respaldo del Ayuntamiento” con el objetivo de ofrecer espacios publicitarios en sus publicaciones.

Ante esta situación, el Ayuntamiento aclara que no ha autorizado a ninguna empresa ni particular a contactar en su nombre para ofrecer inserciones publicitarias de ningún tipo. Además, una vez recopilada la información, el consistorio trasladará los hechos a las autoridades competentes para que se adopten las medidas legales oportunas.

El comunicado recomienda a los vecinos extremar la precaución ante cualquier contacto similar y solicita que se informe al Ayuntamiento de inmediato si se detecta una situación de estas características con el fin de gestionarla adecuadamente.