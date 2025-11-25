free web stats

Alerta en Trescasas por un fraude que suplanta al Ayuntamiento

Posted By on 25, Nov, 2025

El Ayuntamiento de Trescasas ha emitido un comunicado en el que advierte a vecinos y empresas del municipio de que no mantiene ninguna relación contractual ni colaboración con la empresa denominada “Revistas Emergencias y Seguridad Ciudadana”, vinculada a la página web emergenciasyseguridadciudadana.eu.

Según informa el consistorio, se han recibido avisos de que esta empresa podría estar contactando con particulares y negocios del municipio atribuyéndose “falsamente la representación o el respaldo del Ayuntamiento” con el objetivo de ofrecer espacios publicitarios en sus publicaciones.

Ante esta situación, el Ayuntamiento aclara que no ha autorizado a ninguna empresa ni particular a contactar en su nombre para ofrecer inserciones publicitarias de ningún tipo. Además, una vez recopilada la información, el consistorio trasladará los hechos a las autoridades competentes para que se adopten las medidas legales oportunas.

El comunicado recomienda a los vecinos extremar la precaución ante cualquier contacto similar y solicita que se informe al Ayuntamiento de inmediato si se detecta una situación de estas características con el fin de gestionarla adecuadamente.

segovia
Publi

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

Share This Post On

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *