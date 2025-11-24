Segovia pone a prueba el autobús eléctrico del futuro

La compañía Solaris, uno de los fabricantes de vehículos para el transporte público más avanzados e innovadores del panorama internacional, ha elegido Segovia como escenario para poner a prueba su último modelo: un autobús eléctrico de 10,5 metros y tres puertas.

Hasta el próximo jueves, la empresa ha cedido el vehículo a AVANZA, concesionaria del transporte urbano en la ciudad, para realizar diferentes ensayos de resistencia, autonomía, carga y conducción. El objetivo es comprobar cómo responde en una ciudad con la orografía y particularidades de Segovia, un entorno especialmente exigente para este tipo de tecnología.

Los datos obtenidos durante estas jornadas resultarán útiles tanto para AVANZA como para el Ayuntamiento a la hora de adoptar futuras decisiones en materia de movilidad.

El autobús, que circula con matrícula roja, no puede transportar pasajeros, aunque sí llevará lastre para simular el peso equivalente al de un vehículo completo.

Además, a lo largo del día de hoy, técnicos de Solaris tomarán imágenes del autobús en distintos puntos de la ciudad. Estas fotografías formarán parte del catálogo internacional que la compañía publicará en 2026, lo que supone una destacada oportunidad de proyección y visibilidad para la imagen de Segovia.