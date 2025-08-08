Piden la dimisión de la alcaldesa de Encinas por vender suelo municipal

Medio centenar de vecinos de Encinas se concentraban en la mañana del 8 de agosto para reclamar la paralización de la venta del solar municipal de la antigua fragua y la dimisión de la alcadesa, Lourdes Cristóbal, por considerar que su actuación en la tramitación de la enajenación de la parcela ha vulnerado la confianza de la ciudadanía y ha comprometido la integridad de la gestión del patrimonio municipal. Además, critican a la alcaldesa su falta de diálogo.

“Esperábamos poder hoy reunirnos con la alcaldesa pero hoy parece que está de vacaciones, ya intuíamos que la alcaldesa no vendría, tampoco nos coge el teléfono. Esperamos que de ahora en adelante no se juegue con el patrimonio colectivo de Encinas ni para obtener liquidez de forma fácil ni para cubrir una mala gestión y menos de una forma poco ética”, explican.

Asimismo, instan a Cristóbal a dar transparencia al proceso de adjudicación, publicando la información relativa al expediente, así como a auditar las cuentas del consistorio.