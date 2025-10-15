La portavoz municipal del PSOE de Segovia, Clara Martín, ha pedido una rectificación pública a la primera teniente de alcalde, Rosalía Serrano, tras las declaraciones que esta realizó en una entrevista en Vive Radio Segovia. Martín considera que las palabras de Serrano son un “cúmulo de falsedades y calumnias” que buscan “tapar sus propias irregularidades” en el conocido “caso Serrano”, por el que el grupo socialista ha solicitado su cese.

En un comunicado remitido a los medios, la portavoz socialista acusa a Serrano de actuar “a la desesperada para desviar la atención de sus mentiras y del entramado inmobiliario que ocultó durante dos años”, y asegura que las afirmaciones vertidas en la entrevista “carecen de fundamento y han dañado su reputación personal y profesional”. “Exijo una rectificación inmediata del cúmulo de mentiras vertidas contra mi persona”, afirma Martín, quien ratifica que “no existe conflicto de interés ni irregularidad alguna” en su actividad profesional.

Martín ha detallado que la sociedad Arex Patrimonio de Arqueología, de la que fue administradora, “no ha tenido ningún tipo de actividad desde 2015” ni con el Ayuntamiento ni con ninguna otra entidad. Según la portavoz, la empresa, constituida con un capital social de 3.000 euros, presentó sus últimas cuentas en 2016, “cuatro años antes de que yo entrara en la corporación municipal”, reflejando la ausencia total de actividad.

La portavoz añade que entre 2015 y 2019 trabajó como arqueóloga autónoma, siempre “dentro de las autorizaciones de compatibilidad otorgadas por el Pleno municipal”. Afirma además que cesó toda actividad privada desde enero de 2020 hasta julio de 2025, periodo en el que solo percibió su salario público como concejala. “He retomado mi actividad profesional como arqueóloga exclusivamente fuera del término municipal de Segovia y cumpliendo plenamente con las limitaciones de compatibilidad”, señala Martín.

La socialista niega que existan irregularidades o conflictos de interés: “Nunca he declarado actividad alguna de la sociedad Arex porque desde 2015 no existe actividad que declarar. En el Registro Mercantil se puede comprobar que lleva una década inactiva”, precisa.

Martín sostiene que las acusaciones de Serrano “no solo carecen de fundamento, sino que se realizan con mala fe”, e insta a la concejala popular a aclarar la situación de sus propias sociedades mercantiles. “Lo que realmente debería hacer la señora Serrano es explicar por qué sus empresas, con un capital social de 1,8 millones de euros, obtuvieron un beneficio de 104.920 euros en 2024 después de impuestos”, afirma.

La portavoz socialista concluye reclamando al alcalde, José Mazarías, que actúe de forma “fulminante” si Serrano no presenta su dimisión. “Debe rectificar de forma inmediata, no verter infundios y asumir responsabilidades por sus mentiras e irregularidades”, sentencia Martín.