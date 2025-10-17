Avanzan las obras de renaturalización de las plazas de Nueva Segovia

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental, continúa ejecutando las obras de renaturalización en cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia. Esta intervención forma parte del proyecto europeo “Espacios de oportunidad: Acueductos de biodiversidad”.

Las obras avanzan conforme al ritmo previsto. Durante esta semana se han instalado los bordillos y se ha comenzado a colocar adoquín drenante en la plaza Calderón de la Barca. Se ha continuado con las demoliciones y levantamiento en acera en la plaza Tirso de Molina, junto con la instalación de bordillo. En la plaza Fernando de Rojas también se ha colocado el bordillo y se ha ejecutado la instalación eléctrica, mientras que en la plaza Bécquer se ha avanzado con los trabajos de levantamiento y demolición y se ha comenzado con la instalación de los bordillos.

Durante la próxima semana, los operarios continuarán con la colocación de bordillos en todas las plazas y de adoquines drenantes en las zonas de aparcamiento junto a la zona central. Comenzará a instalarse la canalización drenante en las plazas de Calderón de la Barca y Tirso de Molina.

Una vez finalizada esta intervención, las plazas de Nueva Segovia se transformarán en espacios más verdes, frescos y habitables, con la incorporación de pavimentos drenantes, vegetación autóctona, zonas de sombra natural y mobiliario accesible, fomentando así la convivencia vecinal y la sostenibilidad urbana.

El Ayuntamiento mantendrá informada a la ciudadanía sobre la evolución de los trabajos y adoptará las medidas necesarias para reducir al mínimo las molestias ocasionadas por las obras.

Alcorques, huertos, zonas estanciales

El proyecto “Espacios de oportunidad: Acueductos de biodiversidad” contempla, además, otras ocho actuaciones distribuidas por distintos puntos de la ciudad, que comenzarán a ejecutarse próximamente.

Entre las intervenciones previstas, se encuentran la recuperación de alcorques y microespacios verdes en el barrio de la Albuera; la regeneración natural de la cabecera del Valle de Tejadilla y la creación de huertos ecológicos de biodiversidad; el acondicionamiento ambiental en espacios libres de uso público junto a la avenida Vicente Aleixandre; la creación de una nueva zona de biodiversidad en la avenida Gerardo Diego; el acondicionamiento de un espacio natural entre el cementerio y el camino de la Presa y la eliminación de especies invasoras en el casco histórico de Segovia.

El proyecto “Espacios de oportunidad: Acueductos de biodiversidad” cuenta con un presupuesto total de 4 millones de euros, de los cuales 3,2 millones proceden de los fondos NextGeneration y los 800.000 euros restantes son aportados por el Ayuntamiento de Segovia.

Estas actuaciones forman parte del compromiso del Ayuntamiento con la mejora del entorno urbano y la lucha contra el cambio climático, mediante soluciones basadas en la naturaleza y la participación ciudadana.