10 Comments

La primera teniente de alcalde de Segovia, Rosalía Serrano, ha presentado su dimisión como concejala, tras semanas de creciente presión política y mediática derivada del denominado “caso Serrano”, en el que el PSOE denunció la construcción de 18 trasteros sin licencia a través de una sociedad de la que fue administradora y su falta de declaración de actividad empresarial durante su etapa en el Ayuntamiento.

La ya exedil del Partido Popular había defendido públicamente su inocencia y negado irregularidades, pero su continuidad en el Gobierno municipal quedó en entredicho tras la sucesión de requerimientos, informes urbanísticos y cruces de acusaciones con la portavoz socialista Clara Martín, quien pidió reiteradamente su cese.