10 Comments

La primera teniente de alcalde de Segovia, Rosalía Serrano, ha presentado su dimisión como concejala, tras semanas de creciente presión política y mediática derivada del denominado “caso Serrano”, en el que el PSOE denunció la construcción de 18 trasteros sin licencia a través de una sociedad de la que fue administradora y su falta de declaración de actividad empresarial durante su etapa en el Ayuntamiento.
La ya exedil del Partido Popular había defendido públicamente su inocencia y negado irregularidades, pero su continuidad en el Gobierno municipal quedó en entredicho tras la sucesión de requerimientos, informes urbanísticos y cruces de acusaciones con la portavoz socialista Clara Martín, quien pidió reiteradamente su cese.
15 octubre, 2025
La escoria roba cuanto quiere y encima cuando les pillan dimiten y dicen que es un caso aislado. El Partido Podriodo marcando estilo y lo peor es que sigue habiendo gente ignorante que les defiendde
15 octubre, 2025
Anda, como la Psoe.
15 octubre, 2025
Hala. Clarita ya ha cubierto su expediente desde el grupo socialista que ella redujo a la mínima expresión. Ya se puede ir a la Junta después de su gran servicio a Segovia o
Más bien a su repugnante soberbia. Suerte a la dimisionaria en el futuro.
15 octubre, 2025
A llegado otro dia de San Martín?
15 octubre, 2025
Asco da esta política embarrada que domina el panorama. No se trata de aportar nada a vida pública sino de escarbar los entresijos de la vida personal de nuestros “enemigos” (siempre fueron oponentes, no ahora) para tratar de desprestigiarlos.
En cualquier ámbito es algo deplorable este juego sucio. En política municipal los ciudadanos exigimos políticos competentes que cumplan su cometido con eficiencia sin tener que estar esquivando puñales y navajas y una oposición noble y constructiva. España es de TODOS. No es esto, no es esto……
15 octubre, 2025
CIUDADANA
Totalmente de acuerdo con usted.
15 octubre, 2025
La generación actual de políticos está compuesta en su gran mayoría por gente sin ningún tipo de currículum, de experiencia laboral o de trayectoria profesional…
Se apuntan a las juventudes del partido en la Universidad, al terminar la carrera en las listas de concejal de su pueblo, y después, Diputado Autonómico o Nacional, etc, etc.
Son gente que “vive de la política” , sin espíritu de servicio, y en consecuencia se aferran al cargo como ai fueran auténticas lapas.
15 octubre, 2025
Ni conozco personalmente a Rosalía ni tengo ningún interés por defenderla, si ha habido incumplido la ley es posible que merezca una sanción si se prueba, aunque con infracciones mucho más graves aquí no dimite nadie, pero sí se por la prensa que es funcionaria muy cualificada que ganó su plaza de técnico superior por oposición. Supongo que no aceptó el cargo como único medio de vida y que podría haber realizado una magnífica labor de gestión, seamos justos .
15 octubre, 2025
Lo que queda claro es que todo esto deja a Mazarias muy tocado… es su número 2 y se han tirado 6 meses mareando la perdiz…. y la casa sin barrer. Dificilmente se puede gestionar los bienes públicos y exigir el cumplimiento de las normas a los ciudadanos si el representante público es el primero que se lo pasa por el forro.
15 octubre, 2025
Todavía me acuerdo de una concejala socialista, delegada de cultura, que no dimitió hasta que una sentencia judicial afeó sus troceos de contratos menores a un amiguete en La Cárcel. Donde la alcaldesa Luquero se puso de perfil, y la concejala Martín, silbando. Memoria democrática?? Para lo que queremos Jejeje
Hoy Rosalía Serrano no ha esperado hasta ese punto para dimitir, algo que la honra como persona. Los carroñeros de todo signo ya tienen su recompensa: ojalá se les atragante el banquete.