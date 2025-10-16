4 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, confirmó este jueves que Berta Migueláñez sustituirá a Rosalía Serrano como concejala en el Ayuntamiento de Segovia tras su dimisión. El regidor explicó que ya ha mantenido contacto con ella y que “ha accedido a tomar su acta como concejala”, una incorporación que se hará efectiva en el pleno ordinario de noviembre, aunque podría adelantarse si los plazos administrativos lo permiten. Según indicó, la nueva edil se integrará de inmediato en el trabajo del equipo de Gobierno, con el objetivo de “reformar las responsabilidades delegadas y cuadrar la nueva situación”.

Mazarías adelantó que la salida de Serrano conllevará una redistribución interna de carteras, afectando especialmente a las áreas de Hacienda, Fondos Europeos y Contratación. Explicó que la reorganización será “más amplia que una simple sustitución” y que se estudia la posibilidad de repartir las responsabilidades entre varios concejales “hasta definir la nueva estructura”. Aunque aún no se ha cerrado el diseño definitivo, señaló que “no va a quedar nada sin hacer”, puesto que los concejales asumirán temporalmente las funciones necesarias.

Respecto a la dimisión de Rosalía Serrano, el alcalde expresó su respeto y agradecimiento por “el intenso trabajo que ha realizado dentro del equipo de Gobierno”, destacando su papel en la gestión de fondos europeos y en la puesta en marcha de la Agenda Urbana. Aseguró que “fue capaz de gestionar el desastre con el que este equipo de Gobierno se encontró a su llegada con las subvenciones europeas” y que gracias a su labor “se consiguieron fondos por valor de 8,9 millones de euros”.

Mazarías insistió en que “ni ha habido ni hay caso Rosalía” y atribuyó la renuncia a la “presión insoportable” que, según dijo, ha sufrido la exedil. Consideró que “se ha llevado a cabo una campaña de acoso y derribo” y lamentó “la escasa humanidad” demostrada por la oposición durante las últimas semanas.