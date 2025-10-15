FEMUR celebra en el Teatro Juan Bravo sus Premios Nacionales por la Igualdad

La Federación Española de la Mujer Rural (FEMUR) celebró este lunes en el Teatro Juan Bravo de Segovia la XIX Gala de los Premios Nacionales por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, un acto con el que la entidad conmemoró de forma anticipada el Día Internacional de la Mujer Rural.

Más de 230 mujeres procedentes de distintos puntos del país —entre ellos municipios de Murcia, Jaén, Badajoz, Cáceres, Palencia y Segovia— participaron en una jornada dedicada al asociacionismo femenino y al reconocimiento del papel de la mujer en el medio rural.

Durante la gala, conducida por la periodista Consuelo Berlanga, se entregaron los galardones que la directiva de FEMUR concede anualmente. En esta edición fueron reconocidos la periodista Sonsoles Ónega, el coreógrafo Javier Castillo ‘Poty’, la cantante Shaila Dúrcal, el psicólogo Carlos Valiente, la agricultora palentina Petra García, el actor Antonio Resines y la actriz y presentadora Irma Soriano.

Ónega recibió el Premio Mujer 2025 “por su trabajo en televisión siempre comprometido con el mundo rural y por sus personajes literarios de mujeres fuertes y valientes”. La periodista, que no pudo permanecer hasta el final del acto por motivos laborales, subrayó que “todas estamos hechas un poco de Petra”, en referencia a la premiada Petra García.

Por su parte, García fue distinguida con el Premio Mujer 2025 “por su dedicación incansable a la mujer rural, transformando el compromiso en acción y demostrando que la Igualdad se construye desde la raíz”. En su intervención, destacó el valor de la agricultura “como profesión y modo de vida” y recordó sus inicios en FEMUR hace más de tres décadas.

El Premio Hombre 2025 recayó en Antonio Resines, “por formar parte de la educación sentimental del país a través de sus películas y por el amor que demuestra a sus raíces rurales”. El actor no pudo asistir por motivos médicos, aunque envió un vídeo de agradecimiento.

El coreógrafo Javier Castillo ‘Poty’ fue galardonado “por seguir su vocación por encima de prejuicios de género y llevar la danza desde su pueblo al mundo”, mientras que el psicólogo Carlos Valiente fue reconocido por “su contribución al bienestar de la mujer rural”. La cantante Shaila Dúrcal recibió el Premio Mujer 2025 por “denunciar las desigualdades de género en sus letras”.

La presidenta nacional de FEMUR, Juana Borrego, cerró la gala afirmando que estos premios “rinden homenaje al talento, la valentía y el compromiso de quienes contribuyen a construir una sociedad más justa e igualitaria”.