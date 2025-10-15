Rebajan a seis años la pena a un acusado por agresión sexual a una menor en Segovia

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha reducido de once a seis años de prisión la condena impuesta a un hombre por un delito continuado de agresión sexual con penetración a una menor de 16 años, al estimar parcialmente el recurso de apelación presentado por su defensa.

La sentencia nº 84/2025, dictada el pasado 10 de septiembre por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, revisa el fallo emitido en febrero por la Audiencia Provincial de Segovia, que había condenado al acusado a once años de cárcel y al pago de 8.000 euros de indemnización por daños morales a la víctima.

Los hechos se produjeron entre 2021 y 2023, cuando el condenado, de 24 años, mantuvo una relación de amistad y posteriormente sexual con una menor que tenía 14 años al inicio de la relación y 15 cuando finalizó. El tribunal considera acreditado que las relaciones se produjeron de forma continuada y consentida, aunque la víctima manifestó en los últimos meses su deseo de no continuar con ellas.

El TSJ mantiene la condena por delito de agresión sexual a menor de 16 años, al entender que el consentimiento carece de validez legal por la edad de la víctima, pero aplica una atenuante analógica. La Sala sostiene que no existió una diferencia de edad ni un abuso de superioridad emocional suficiente como para justificar la pena más elevada, y que la relación se desarrolló sin violencia ni intimidación.

Como resultado, el tribunal rebaja la pena a seis años de prisión, manteniendo el resto de las medidas impuestas: prohibición de comunicación y aproximación a la víctima durante 12 años, inhabilitación para trabajar con menores durante 16 años y libertad vigilada durante ocho años tras el cumplimiento de la pena de prisión.

La sentencia es firme en lo penal, aunque contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.