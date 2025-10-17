El Parking Acueducto Oriental amplía su oferta con nuevos cargadores eléctricos

La Federación Empresarial Segoviana (FES) en colaboración con Telpark, inaugura nuevos puntos de recarga, tanto rápida como semi rápida, para vehículos eléctricos en el parking Acueducto Oriental en la ciudad. Un proyecto que se enmarca en la apuesta de la compañía y de FES por ofrecer soluciones accesibles y sostenibles para el ciudadano, a la vez que contribuye a la descarbonización de las ciudades.

La instalación incluye dos puntos de carga rápida de hasta 30 kW, pensados para aquellos usuarios que necesitan recargar en menos tiempo y dos puntos de carga semi rápida de hasta 22 kW, ideales para estancias de media duración.

Para celebrar esta puesta en marcha, del 20 al 26 de octubre la recarga será gratuita para todos los usuarios que realicen el proceso a través de la aplicación Telpark

“Esta colaboración es un paso más en nuestra estrategia por facilitar el acceso a la movilidad eléctrica a todos los ciudadanos. Queremos que la experiencia de recarga sea sencilla, asequible y disponible allí donde más se necesita”, afirma Ignacio Merry del Val, COO (Chief Operating Officer Off-Street) de Telpark.

Por su parte, la vicepresidenta de la FES y presidenta de la Asociación de Actividades Varias (AAVV), Blanca Martín de Vidales, subrayó la importancia de la puesta en marcha de infraestructuras que permitan la innovación, la digitalización y la descarbonización. Por ello animó a los empresarios socios de la FES a aprovechar esta campaña que permite también dar a conocer la existencia de nuevos puntos de recarga de los nuevos vehículos que en Segovia ya superan las 800 unidades con un importante crecimiento en los últimos años.

Anunció además que este acuerdo es el comienzo de una serie de actuaciones conjunta con el objeto de ayudar a los socios de FES y que pueda contribuir a dar más servicios a los negocios ubicados en el centro de la ciudad.

En la presentación del acuerdo también participó Beatriz Apelluz, delegada de Telpark en la zona Noroeste, quien detalló la campaña promocional a la vez que recordó la implantación progresiva de la aplicación electrónica, y animó a su descarga para conocer todos los servicios que se prestan.