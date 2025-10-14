La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia, Noemí Otero, ha solicitado en la Junta de Portavoces celebrada este martes la desconvocatoria del Pleno Extraordinario previsto para mañana miércoles, convocado por el equipo de Gobierno con el objetivo de aprobar las ordenanzas fiscales para 2026, después de que fueran rechazadas por unanimidad por todos los grupos de la oposición en el Pleno ordinario del pasado 26 de septiembre.

Otero ha denunciado que “este nuevo intento del alcalde, José Mazarías, de sacar adelante el mismo texto sin modificaciones sustanciales, demuestra una vez más su incapacidad para el diálogo y la gestión”. “El alcalde parece empeñado en hacer oposición a la oposición, en lugar de gobernar con responsabilidad”, ha afirmado.

La portavoz de Ciudadanos ha recordado que la situación se agrava por el hecho de que la responsable de Hacienda, Rosalía Serrano, continúa al frente de la Concejalía proponente de las ordenanzas “ya que no tiene legitimidad política para hacerlo”. Otero ha señalado que “no se puede pretender aprobar unas ordenanzas fiscales bajo la sombra de la sospecha, tras las presuntas irregularidades que se han hecho públicas en los últimos días y sin haber escuchado a nadie”.

Asimismo, desde Ciudadanos califican la convocatoria de este Pleno como una pérdida de tiempo y dinero público, ya que “su única finalidad es mantener el show del señor Mazarías y su intento desesperado por imponer lo que no ha sabido consensuar”. Otero ha recordado que “solo en dietas, este Pleno extraordinario, junto con la comisión y la Junta de Portavoces necesarias para su tramitación, costará a los segovianos cerca de 5.000 euros”.

En cuanto al procedimiento, Ciudadanos denuncia una falta absoluta de ganas de negociar y voluntad de acuerdo: “No es de recibo que se convoque a los concejales dos días antes de la primera reunión oficial en septiembre, ni que tras una votación fallida en el Pleno ordinario se vuelva a citar a la oposición 48 horas antes de celebrar la comisión definitiva, sin margen real para el diálogo”, ha afirmado Otero.

Para la portavoz liberal, “las ordenanzas fiscales son un asunto clave para la ciudad, y tratarlas con esta falta de rigor, transparencia y respeto institucional es sencillamente indecente”.

“Segovia necesita un gobierno serio, que escuche y que negocie. Lo que hoy tenemos es un equipo de gobierno encerrado en su soberbia y que confunde gobernar con imponer”, ha concluido Otero.