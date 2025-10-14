El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Segovia ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que los grupos de la oposición voten en contra de la modificación de las ordenanzas fiscales para 2026, que el equipo de Gobierno presentará al pleno del 15 de octubre.
Según el comunicado del grupo, la propuesta contempla una bajada general de impuestos y tasas municipales, incorporando —dicen— “la mayoría de las aportaciones viables de los diferentes partidos”. El PP lamenta que “tras semanas de reuniones y cesiones, la oposición busque nuevos pretextos para rechazar una rebaja fiscal que beneficiaría a todos los segovianos”.
Entre las medidas previstas destacan una reducción media del 4% en el IBI, un 5% en el impuesto de vehículos y un 3,27% en la tasa de basuras, además de descuentos en el ICIO (impuesto de construcciones, instalaciones y obras) y una bonificación del 2% para los contribuyentes que opten por el sistema de cuenta fiscal flexible.
El texto detalla también una ampliación de las bonificaciones para particulares y empresas, y una reducción de hasta 1.096 euros en determinados establecimientos de gran tamaño o alta intensidad en generación de residuos. Además, se propone igualar las bonificaciones del 10% por separación de residuos y compostaje entre viviendas y actividades económicas, así como una bonificación del 40% para entidades sin ánimo de lucro y centros educativos que participen en programas de educación ambiental.
El alcalde, José Mazarías, ha encabezado las reuniones con los portavoces de los grupos municipales y con los representantes de colectivos económicos y sociales, con el objetivo de buscar consenso. El PP asegura que la propuesta “responde al principio de justicia fiscal y al compromiso de aliviar la carga tributaria de los segovianos”.
El equipo de Gobierno ha pedido a los grupos de la oposición que “actúen con responsabilidad y coherencia” y apoyen una propuesta “que beneficia directamente a los ciudadanos y sectores productivos de la ciudad”.
14 octubre, 2025
Y es lo que tiene la democracia, que hay que tener mayoria para ganar las votaciones en el Congreso de los Diputados y también en los Plenos de los Ayuntamientos. Y no guste o no nos guste, los partidos tienen que pactar para tener acuerdos estables de Gobierno. Unos pactan por su izquierda y otros por su derecha. Y si los ciudadaos no queremos este sistema, tendremos que plantearnos el sistema de segundas vueltas en donde un partido obtenga la mayoría para que durante 4 años tenga la libertad de hacer y deshacer según su programa electoral.
Y dicho esto, aquí, en Segovia, la responsabilidad tiene Mazarías y el PP, que después de tener un pacto de Gobierno con VOX, lo rompió el PP y Mazarías. Y está visto que no saben Gobernar con pactos puntuales, ni tampoco saben llegar acuerdos de legislatura. En fin… un desastre de partido político y de Alcalde.
14 octubre, 2025
Las nuevas ordenanzas fiscales son una bajada de impuestos para los segovianos y si PSOE, Izquierda Unida, Podemos, Vox y Ciudadanos votan en contra, votarán en contra de que los segovianos paguemos menos impuestos. Allá ellos con su conciencia.
14 octubre, 2025
Insisto Redacción, la ordenanza es bien clara , se pondrá a disposición pública matrícula de la Tasa de Basura.
Esto se sabía desde hace tres años .
Al final tarde y mal . Y se quiere solventar el tasazo con rebajas .
No es profesional .