El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Segovia ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que los grupos de la oposición voten en contra de la modificación de las ordenanzas fiscales para 2026, que el equipo de Gobierno presentará al pleno del 15 de octubre.

Según el comunicado del grupo, la propuesta contempla una bajada general de impuestos y tasas municipales, incorporando —dicen— “la mayoría de las aportaciones viables de los diferentes partidos”. El PP lamenta que “tras semanas de reuniones y cesiones, la oposición busque nuevos pretextos para rechazar una rebaja fiscal que beneficiaría a todos los segovianos”.

Entre las medidas previstas destacan una reducción media del 4% en el IBI, un 5% en el impuesto de vehículos y un 3,27% en la tasa de basuras, además de descuentos en el ICIO (impuesto de construcciones, instalaciones y obras) y una bonificación del 2% para los contribuyentes que opten por el sistema de cuenta fiscal flexible.

El texto detalla también una ampliación de las bonificaciones para particulares y empresas, y una reducción de hasta 1.096 euros en determinados establecimientos de gran tamaño o alta intensidad en generación de residuos. Además, se propone igualar las bonificaciones del 10% por separación de residuos y compostaje entre viviendas y actividades económicas, así como una bonificación del 40% para entidades sin ánimo de lucro y centros educativos que participen en programas de educación ambiental.

El alcalde, José Mazarías, ha encabezado las reuniones con los portavoces de los grupos municipales y con los representantes de colectivos económicos y sociales, con el objetivo de buscar consenso. El PP asegura que la propuesta “responde al principio de justicia fiscal y al compromiso de aliviar la carga tributaria de los segovianos”.

El equipo de Gobierno ha pedido a los grupos de la oposición que “actúen con responsabilidad y coherencia” y apoyen una propuesta “que beneficia directamente a los ciudadanos y sectores productivos de la ciudad”.