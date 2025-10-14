La feria de Voluntariado contará con 16 entidades

El Ágora del Campus María Zambrano acogerá este jueves, 16 de octubre, una nueva edición de la Feria de Voluntariado, organizado desde la Delegación del Rector para la Responsabilidad Social Universitaria. Desde las 9 de la mañana los estudiantes podrán conocer las actividades que desarrollan dieciséis entidades para ayudar a diversos colectivos de Segovia.

Esta feria se realiza con el objetivo de promover el voluntariado universitario, una acción que se ha desarrollado en años anteriores con gran éxito de participación. Desde hace años, la Universidad de Valladolid promueve actividades solidarias y de voluntariado destinadas a la comunidad universitaria y a la sociedad, bien con iniciativas propias o en colaboración de entidades, administraciones y otras instituciones.

Las actividades solidarias y de voluntariado que promueve esta Oficina tienen como objetivo fundamental la adquisición de competencias derivadas de la participación directa de estudiantes de la UVa en programas de carácter social y solidario.