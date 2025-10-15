4 Comments

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Segovia, celebrado este miércoles, ha rechazado la modificación de las ordenanzas fiscales para 2026 propuesta por el equipo de Gobierno del Partido Popular. Con los votos en contra de PSOE, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos, el PP se ha quedado solo en la votación, por lo que las tasas e impuestos actuales se prorrogarán durante todo el ejercicio 2026.
La propuesta del Gobierno municipal planteaba una reducción generalizada de impuestos y tasas, incluyendo descensos en el IBI, el impuesto de vehículos, el ICIO y la tasa de basuras, además de nuevas bonificaciones para entidades sociales y contribuyentes particulares.
El rechazo del pleno supone que las ordenanzas fiscales vigentes se mantendrán sin cambios, tanto en los tipos como en las bonificaciones actuales.
15 octubre, 2025
¿Qué cambios hubo de la versión de hace unos días a ésta? Si no se sabe no se puede valorar bien lo que haya pasado…
15 octubre, 2025
Oponerse por oponerse y en contra de los bolsillos de los ciudadanos
15 octubre, 2025
Extraña coaliciones, VOX, PSOE ,IU
16 octubre, 2025
4.530 euros en dietas por no hacer su trabajo
Yo si hago mal mi trabajo el cliente no me paga, estos sin embargo ni lo han hecho y cobran