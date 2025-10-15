4 Comments

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Segovia, celebrado este miércoles, ha rechazado la modificación de las ordenanzas fiscales para 2026 propuesta por el equipo de Gobierno del Partido Popular. Con los votos en contra de PSOE, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos, el PP se ha quedado solo en la votación, por lo que las tasas e impuestos actuales se prorrogarán durante todo el ejercicio 2026.

La propuesta del Gobierno municipal planteaba una reducción generalizada de impuestos y tasas, incluyendo descensos en el IBI, el impuesto de vehículos, el ICIO y la tasa de basuras, además de nuevas bonificaciones para entidades sociales y contribuyentes particulares.

El rechazo del pleno supone que las ordenanzas fiscales vigentes se mantendrán sin cambios, tanto en los tipos como en las bonificaciones actuales.