El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha anunciado que el Ayuntamiento comenzará en las próximas semanas la construcción de una rampa de acceso en la calle de la Luna, un proyecto que, según afirmó, “resolverá los accesos entre la calle Real y el paseo del Salón” y que supone “una actuación en materia de accesibilidad muy importante” para la ciudad.

El proyecto, que ya cuenta con el diseño definitivo y con el informe favorable de la Comisión de Accesibilidad, prevé una estructura en dos tramos en zigzag que permitirá salvar el desnivel existente entre el recinto amurallado y el paseo del Salón. “La rampa ya está diseñada de acuerdo con las necesidades y las prescripciones de Patrimonio en una zona delicada, junto a la muralla medieval”, explicó el alcalde, quien reconoció que se trata de “un empeño personal de este equipo de Gobierno” iniciado al comienzo del mandato.

La actuación contará con una inversión de 154.000 euros, financiada con la partida destinada a accesibilidad del presupuesto municipal. Mazarías indicó que el proyecto se remitirá al Servicio de Contratación “entre noviembre y diciembre”, con la previsión de que las obras puedan desarrollarse “entre diciembre y enero o lo antes posible”.

El regidor aseguró que la iniciativa “da respuesta a las demandas de las asociaciones y colectivos de personas con movilidad reducida”, y precisó que la rampa “ha sido validada por los miembros de la Comisión de Accesibilidad, que prefieren esta solución a que no haya ninguna”.

Plan de remontes

Mazarías enmarcó esta obra dentro de un plan de mejora de la accesibilidad en la ciudad, que incluye también la construcción del aparcamiento de Los Tilos y nuevos remontes mecánicos para conectar el paseo del Salón con el barrio de San Millán.

El alcalde explicó que el Ayuntamiento ya está “a punto de recibir el estudio de viabilidad” del nuevo aparcamiento de los Tilos y que el proyecto se completará con un ascensor interno, además de un remonte exterior paralelo a las escaleras actuales, con el objetivo de “mejorar la conexión entre la zona baja y el casco histórico”.

Respecto al resto de remontes previstos en la ciudad, Mazarías señaló que el estudio previo cuantificó su coste en torno a ocho millones de euros, lo que obliga a buscar financiación ajena. “Las actuaciones se disparan económicamente por la propia orografía del casco antiguo y la necesidad de respetar el patrimonio histórico”, dijo, subrayando que el Ayuntamiento buscará fondos europeos y subvenciones en materia de accesibilidad para poder ejecutarlos.

El regidor afirmó que la prioridad será la rampa de la calle de la Luna, a la que seguirán “otras intervenciones graduales que respeten el paisaje y la configuración histórica de la ciudad”.